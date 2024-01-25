Эксклюзив 25 января 2024, 16:16 Нарушение всех процедур. Запад показал истинное отношение к Международному праву и Уставу ООН Политолог Подлесный: Россия проведет международное расследование по Ил-76 Loey Felipe/UN Photo/globallookpress

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Военный российский самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, сбили под Белгородом. Россия потребовала провести срочное заседание в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, но председательствующая Франция отодвинула переговоры. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил «360», что этот случай наглядно демонстрирует, как Запад на самом деле относится к международному праву и Уставу ООН.

Подлесный пояснил, что международное расследование по крушению самолета с украинскими военными может назначить Совет Безопасности ООН, но для этого сначала необходимо собрать совет. Франция, председательствующая сейчас в СБ, обязана по требованию постоянных членов органа немедленно провести его, если потребуется.

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«Россия как постоянный член Совета Безопасности потребовала собрать его немедленно. Франция отказалась и перенесла на пятницу. Она повторила тот же трюк, как было с Бучей, когда Великобритания председательствовала в СБ и Россия хотела немедленно собрать заседание. Великобритания назначила его в нарушение всех процедур только через три дня. Это еще раз говорит о том, как относятся к международному праву и Уставу ООН западные страны», — отметил спикер.

Расследованию быть

Заседание СБ ООН по вопросу катастрофы с самолетом Ил-76 назначили на 26 января. Россия, уверен политолог, обязательно поставит вопрос о назначении международного расследования по крушению лайнера.

«Скорее всего, это решение заблокируют. То есть, его не назначат, но это не отнимает у России право самой провести расследование авиапроисшествия и привлечь к нему международных экспертов, что, по моему прогнозу, будет сделано. Россия организует процедуру, пригласит международных экспертов. Таким образом она будет иметь международный характер», — заявил Подлесный.

Страх Украины

Международное расследование невыгодно для Киева, потому что его могут признать виновным в крушении борта, отметил социолог.

«Слишком много фактов указывают на то, что именно Украина сбила самолет со своими же пленными. Соответственно, раз это невыгодно украинской стороне, то США, Великобритания, Франция, скорее всего, заблокируют решение», — сказал спикер.

Россия предоставит факты, но резолюцию с большой вероятностью отклонят. Максимум, считает политолог, что сделают, — решат, что сбивать самолеты, не имеющие вооружения, плохо.

«Но международное расследование все равно будет, и Россия его организует», — заключил он.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, что крушение самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области еще раз показало, что Украине плевать на своих военнослужащих, ее главная цель — навредить России. ВСУ могли пойти на такой шаг из-за неудач на линии боевого соприкосновения, предположил он.