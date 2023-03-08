Эксклюзив 08 марта 2023, 14:06 «Направить по ложному следу». США попытались переложить ответственность за теракт на «Северных потоках» Политолог Подлесный: США хотят замести следы, перекладывая вину за теракт на Nord Stream РИА «Новости»

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Появляющиеся в прессе заявления о том, что к совершению теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — всего лишь попытка США переложить ответственность за совершение этого преступления, рассказал «360» директор АНО «Центр прикладной социологи и политологии» Геннадий Подлесный. По его словам, Штатам не удалось спустить вопрос на тормозах.

Замолчать проблему не удалось

Политолог напомнил, что сразу после теракта США всячески препятствовали проведению международного расследования, а также пытались замолчать произошедшее. Однако подрыв газопроводов вызвал возмущение во многих странах мира, поэтому американским властям пришлось переключить внимание общественности на так называемый украинский след.

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«При всем желании Украина, если б могла, не имеет технических возможностей совершить подрыв „Северных потоков“. У них нет ни глубоководных аппаратов, у них нет средств технической разведки, у них нет обученных пловцов, которые могли бы все это установить. И самое главное — у них нет возможности беспрепятственно проникать в зону ответственности иных государств и что-то там устанавливать», — объяснил ситуацию эксперт.

Направить по ложному следу

По словам Подлесного, тот, кто хоть что-то понимает в диверсиях, знает — за терактом стоят именно США. Российские дипломаты пытались поднять вопрос о необходимости расследования на самом высоком уровне, но добиться этого не удалось.

«Тем не менее, наши дипломаты в ООН будут продолжать попытки назначить международное расследование. И США делают все, чтобы это международное расследование не состоялось. Если это не получится, то тогда направить по ложному следу — направить на проукраинских активистов, даже не на Украину и не на Зеленского», — добавил политолог.

Сложившаяся ситуация характеризует США как страну-террориста, отметил Подлесный. Он добавил, что власти Штатов пытаются прикрыться другими странами, что не делает им чести.

Ранее западные СМИ обвинили Украину в причастности к совершению терактов на «Северных потоках». Минобороны страны опровергло эти заявления.