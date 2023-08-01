Эксклюзив 01 августа 2023, 15:48 Предвыборную гонку в США сотрясли скандалы. Партии найдут Байдену и Трампу дублеров Политсоветник Маркелов допустил, что Байден и Трамп снимут свои кандидатуры с выборов РИА «Новости»

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В Совете Федерации России допустили, что оба кандидата на пост президента США из-за громких скандалов уйдут из предвыборной гонки. Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов допустил такой вариант развития событий и заявил «360», что партии без труда найдут им замену.

Негативная повестка

«К этому все идет. Получится или нет, будем смотреть. Действительно снова раскручивается сценарий выборов президента США по сюжету „Будем выбирать меньшее зло“», — предупредил он.

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Оба кандидата приступят к предвыборной кампании с негативной повесткой. По словам политсоветника, все позитивное и у Джо Байдена, и у Дональда Трампа перевесил негатив. Американскому народу, как и в прошлые выборы, придется выбирать меньшее из зол.

Джо Байден — фаворит

«Пока, как мы видим из исследований, Байден точно идет на выборы, если дотянет до 2024 года. Трамп по внутриреспубликанским рейтингам в четыре раза выше [губернатора Флориды] Рона Десантиса — своего ближайшего конкурента», — сказал Маркелов.

Он заявил, что последний сам не захочет вступать в предвыборную гонку. В свою очередь Трамп хорошо справился и отбил юридические атаки, запустил контркампанию по дискредитации семьи Байдена через его сына Хантера и инициировал ответные суды.

Джо Байден 100% победит, если сможет успокоить американскую публику и как-то притормозить активное разбазаривание американского бюджета в сторону военных трат и украинской идеи. Не Украину продавать американцам — им на нее наплевать — а именно продать издержки бюджета за счет этого проекта. Сергей Маркелов политический советник

Основой для победы Трампа должна стать максимальная критика, трансформация мировых затрат на оборону и защиту всего мира через Украину за счет рядовых американцев. Маркелов допустил, что каждый из кандидатов имеет козыри, и какой лучше разыграется — трудно сказать. Пока маленьким, но фаворитом является действующий президент.

Новые кандидаты

Если главным соперникам все-таки придется выйти из гонки, обе партии найдут им дублеров. Маркелов обратил внимание, что подходящих для этого кандидатов много — например, вице-президента Камала Харрис.

«У каждой партии есть по женской версии, что, конечно, привлекает публику, потому что от мужчин американская политика устала, и это может сработать», — сказал он.

По мнению политолога, Трамп как бизнесмен охотно уступит и вложится в Десантиса, если тот согласится баллотироваться. Джокером демократов на замену Байдену станет любой из губернаторов.