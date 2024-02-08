Эксклюзив 08 февраля 2024, 18:57 «Найдет свое место». Интервью Карлсона красиво вернет его в медийную политику США Политолог Маркелов: Карлсона ждет большое будущее после интервью в России РИА «Новости»

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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным замерев ждет весь мир. Материал еще не вышел, но его не обсудил только ленивый. Политолог Сергей Маркелов рассказал «360», что обозреватель выбрал весьма грамотный путь возвращения в медиасреду Соединенных Штатов.

«Парень выбрал очень хороший инструмент, чтобы красиво вернуться в американскую медийную политику и попробовать снять с себя „маргинальность“. Медийщик в США должен нравиться всем», — напомнил Маркелов.

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Он сравнил популярных американских ведущих и обозревателей с авто высокого класса — за рулем такой машины хочет оказаться как 18-летний юноша, так и 100-летний старик. В Соединенных Штатах, подчеркнул спикер, существует концепция идеального журналиста, а Карлсон из нее вывалился, став «осуждаемым маргиналом».

«Это не полезная история для американского крутого медиачеловека. Я думаю, что он сейчас показал свои персональные и лоббистские возможности. То есть, условно говоря, это же не сам Такер позвонил в администрацию президента России и договорился (об интервью — прим. ред.). Это работала серьезная лоббистская машина, к которой он обратился и которая ему помогла», — заявил политолог.

Правда в глазах читающего

Маркелов объяснил, что это позитивная линия, но есть и негативная: все будет зависеть от того, как начнут интерпретировать интервью. Спикер считает маловероятным то, что материал станет ядерным, сенсационным.

Поверьте мне, интереснее всего — интерпретации. То есть какую красоту глаза читающего найдут: от прямых угроз всему американскому истеблишменту и земному шару до абсолютного миролюбия и позитивных намерений, борьбы за место России в мире. Путин на самом деле за это борется, и ему можно верить. Сергей Маркелов

Политолог предположил, что будет большой разброс мнений: условно, Путин скажет «красный», но на стороне тут же начнут уверять, что он имел в виду «белый». Маркелов предположил, что будет три крена. Первый — здравый, где профессиональную работу журналиста Карлсона оценят по достоинству. Второй — где Такер станет подонком, подставившим США и провернувшим авантюрный проект.

«И третье направление — медийный гений, который абсолютно точно найдет свое место. Возможно даже перейдет в политические структуры», — добавил политолог.

Маркелов даже допустил, что Карлсон мог бы работать на Дональда Трампа в случае его победы на американских выборах в 2024 году. Журналиста он увидел советником бывшего президента США в медиапроектах.

«От признания до презрения», — охарактеризовал Маркелов разброс перспектив для Карлсона после выхода интервью.

РИА «Новости»

Из журналиста в политики. Почему Карлсону угрожают убийством

Маркелов прокомментировал угрозы в сторону американского журналиста. Западные СМИ пестрят текстами о том, что Карлсону угрожают расправой и не хотят пускать его в США.

«Он не политик, это ерунда. Насчет убийства, угроз и всего прочего — это попытка сделать Такера политиком. Он пользуется политическими инструментами, чтобы быть крутым журналистом, да, но Такер не политик в прямом смысле», — пояснил собеседник канала.

По его мнению, максимум, что действительно может случиться — новые юридические претензии к обозревателю. Но влиятельные друзья Карлсона помогут ему все уладить.

«Хоть с пингвинами на льдине»

Соединенные Штаты не закроют границу перед журналистом, уверен Маркелов: Карлсон красиво говорит, а такие люди американской стороне крайне нужны.

«Они любыми путями этих всех говорящих хорошо и красиво вытягивают себе. Лучше пусть он делает хорошо в Америке, чем будет ездить по миру. Его заберут куда хотите, и он будет говорить хоть с пингвинами рядом на льдине. <…> Америка любит американцев», — заявил Маркелов.

Карлсону понравилась Россия, но оставаться в стране он бы не стал. В США он может стать медийным мультимиллиардером, ведь у журналиста все только начинается, резюмировал политолог.

У него огромные перспективы открываются. Он придумал себе персональный проект, все впереди, только все начинается. Сейчас Карлсон увидел огромную ресурсность в политической части. Он понял, что медийная машина — все-таки американская индустрия, она на 100% лежит и подняла лапки перед политиками, перед политическими запросами, и он как раз в эту точку пространства влез. Сергей Маркелов

Карлсон — одна из ведущих персон в западном мире и самый влиятельный журналист на планете, заявил политолог Данила Гуреев. Только в Соединенных Штатах Карлсон стал персоной нон грата, кому не жмут руку, ведь он озвучивает непопулярное мнение в прессе, но стал «голосом народа».