Наивный Запад. Зеленский выдумал байки про успехи ВСУ ради заветных долларов | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 15:52 Наивный Запад. Зеленский выдумал байки про успехи ВСУ ради заветных долларов Блогер «Голос Мордора»: Запад хочет верить в байки Зеленского об успехах ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Украине катастрофически нужны деньги и оружие. Поэтому президент страны Владимир Зеленский так яро рассказывает об успехах ВСУ. А коллективный Запад хочет верить в эту «лапшу». Только за самообманом последует большое разочарование, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Два союзника

У Украины, как и у России, всего два союзника. Если у России это армия и флот, то у Украины — коллективный Запад и ложь. И эти два союзника неразрывно связаны. Вернее, союзник по имени Ложь очень помогает Украине в самой наглой форме сосать из Запада деньги, оружие, боеприпасы и что там еще нужно.

Нет, я понимаю всяких Байденов, ибо у них к Украине интерес чисто финансовый — в виде огромных откатов. Но вот как быть с седыми американскими генералами? Да-да, теми самыми, что суроволикие и многозвездные. Они же тоже ведутся на это украинское вранье. А ведь считаются умными людьми и опытными военными.

Если вы сейчас посмотрите западную прессу, то найдете немало восторженных материалов, которые объединяет одно слово — Rabotino. Маленькая деревенька в Запорожской степи стала главной темой для западных журналистов и военных экспертов.

Все в одну дудку дуют о том, что контрнаступ вовсе не провалился, а идет очень хорошо. Можно даже прочитать мнения, что русская оборона рухнула, и сейчас украинская армия стремительным броском выйдет к Азовскому морю.

Генерал Марк Милли сообщает, что «первая линия обороны» уже прорвана, а другие линии не такие мощные.

Зеленский выдает желаемое за действительное

Понятно, что все это пишется исключительно со слов украинцев, которым нужны деньги и оружие. А тут появилась вероятность, что поставки всего этого добра на Украину могут иссякнуть. И посему необходима перемога. Только вот вопрос — а есть ли она на самом деле?

Да, в части Работино сидят ВСУ. Сама деревня практически не существует. Одни руины, среди которых стоит битая техника — очень много натовской, да валяются трупы украинских солдат, которые никто не собирается убирать.

И проблема ВСУ в том, что это вовсе не первая линия обороны. Это лишь полоса обеспечения. Все прелести, среди которых «зубы дракона», ДОТы, ДЗОТы, линии траншей и рвов, а также новые минные поля, еще впереди. До них еще дойти нужно. А после этой линии обороны есть и вторая, и третья. И еще много чего.

И очень удивительно, что западники ведутся на украинскую ложь. Такое впечатление, что они сами хотят в нее верить. Типичный самообман, за которым последует большое разочарование. Но самое интересное, что пан Зеленский говорит, что при небольших потерях Украина может сражаться с Россией годами.

Так что даже представить страшно, как пан боится, что ему не дадут больше заветных долларов и евро. А пан гетьман без них никак не может.