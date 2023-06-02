Мир 02 июня 2023, 17:15 (обновлено: 02 июня 2023, 19:10) Нахрапом в НАТО. Украина выдвинула Западу ультиматум Политолог Михайлов: Украина нужна НАТО лишь как прокси-полигон Telegram

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Владимир Зеленский настолько «вырос», что начал ставить условия западным спонсорам. ЕС и НАТО пока терпят это хамство — им нужна Украина. Но отнюдь не как равноправный член их клубов, а лишь как прокси-полигон для противостояния с Россией.

Украина рвется в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский решил поторопить НАТО и Евросоюз с приглашением. На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии он заявил, что его стране нужно не только членство в этих клубах, но и гарантии безопасности на пути в альянс.

Владимир Зеленский / Официальное интернет-представительство президента Украины

Ответ он жаждет получить на встрече представителей стран — участниц Североатлантического блока, которая пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе. Зеленского лично туда пригласил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Однако он же недавно заявил, что ни о каком ускоренном порядке приема Украины в альянс речи идти не может. Максимум позволят участвовать в работе НАТО наравне с другими странами. Решение о гарантиях безопасности, которые требует главарь киевского режима, пока не принято.

Зеленский хочет мировой войны

Специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов подтвердил в разговоре с «360», что Зеленский, конечно, шантажирует НАТО.

«На мой взгляд, это вызвано опасениями Зеленского, что он уже списанная фигура. Мы видим игры западных структур, в том числе СМИ, которые начинают обвинять украинского президента в неуправляемости, начинают писать о преступлениях его режима», — напомнил Михайлов.

Он добавил, что главе Украины не раз пеняли на так до сих пор и не начатое контрнаступление, которое с весны откладывают каждую неделю. Причина этому есть, и очевидная — начать массированную атаку не позволяет армия России.

Зеленский пытается обвинить в своих неудачах НАТО и союзников, которые во всеуслышание заявляют, что поставляют то самолеты, то пароходы, все подряд. На самом деле все это затягивается: американцы и европейцы понимают, что если будут поставлять оружие более масштабно, рискуют вступить в конфликт с Россией. Евгений Михайлов

Михайлов отметил, что именно такого развития событий хочет украинский президент, выдвигая ультиматум (иначе его заявление трудно назвать). Он все время показывает, что Украина — это копье Евросоюза, именно она всех спасает.

Измена родине

Зеленский хочет уже в июле на саммите альянса в Вильнюсе потребовать для своей страны приглашение в НАТО и Евросоюз, заверил Михайлов. Однако всем очевидно, что его режиму подходит конец.

«Россия усилила натиск в зоне боевых действий, наносит мощные поражения важнейшим инфраструктурным военным объектам на Украине. Фактически каждый день мы видим удары», — добавил эксперт.

По его словам, именно потому Зеленский «подпрыгивает»: у него все горит. К тому же украинского президента, похоже, хотят сместить в рамках внутриполитической борьбы: началось досудебное расследование дела о госизмене.

Украина лишь полигон для НАТО

Политолог усомнился, что Евросоюз и Североатлантический альянс примут Украину, хотя полностью быть уверенным нельзя: решение за Вашингтоном. Россия со своей стороны не раз заявляла, что вступление украинцев в НАТО будет означать прямой конфликт с альянсом.

Вроде бы на данном этапе большая война немыслима, потому что все понимают: все закончится обменом ударов, после которых мы будем драться уже палками. Но вряд ли Россия будет долго терпеть и биться обычным вооружением, ведь совокупная мощь НАТО и США, конечно, будет побольше. Евгений Михайлов

У России есть единственный сдерживающий фактор — тактическое ядерное оружие, напомнил собеседник «360». И если Украину действительно возьмут в НАТО, война неминуема.

Скорее всего, на прибалтийском саммите Зеленскому никто не откажет открыто — предложат какой-то «переходный период». Украина нужна Западу просто как пушечное мясо и управляемый режим, заверил политолог. Но как страна она лишняя в Европе, это лишь испытательный прокси-полигон.