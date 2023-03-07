Мир 07 марта 2023, 20:51 Наградной эскорт. Смесь терроризма и распутства стала стилем Украины Политолог Дудчак заявил, что смесь терроризма и распутства стала стилем Украины

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Украина наградила своих женщин. Среди обладательниц госнаград оказалась отставная эскортница-блогер и студентка — помощница криминального депутата. Обе не были замечены ни волонтерском о движении, ни в какой-либо другой работе на благо страны. Пояснять, за что именно поощрили сомнительных барышень власти не стали.

Украина наградила женщин

Украинские власти так и не смогли отменить в стране Международный женский день. Поэтому, видимо, они решили к празднику отметить несколько женщин. Однако стоило новоявленным героиням Украины похвастаться наградами, вспыхнул скандал.

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Орден «За содействие военной разведке Украины» II степени получила Оксану Волощук, так же известная как Instagram-блогер (соцсеть Instagram признана экстремистской и запрещена в России) Ксюша Манекен. За что ее поощрили, пока неизвестно, зато известно, что женщина некоторое время работала эскортницей в Дубае.

Медалью «За достоинство и патриотизм» награждена Эвелина Андриевская. Эта девушка модельной внешности работает помощницей депутата Верховной Рады Николая Тищенко. Чем именно была заслужена награда также не сообщается.

Оксану Волощук и Эвелина Андриевская / "ВКонтакте"

Манекен из Дубая

Интересно, что ранее обе новоиспеченные героини Украины не отличались ни то что патриотизмом, но и просто теплыми чувствами к своей стране. Например, Ксюша Манекен неоднократно заявляла, что не собирается переходить на украинский язык.

Девушка родилась в Кременчуге в 1994 году в достаточно обеспеченной семье. После школы поступила в киевский Национальный университет культуры и искусств на факультет дизайна и индустрии мод. Однако к 19 годам девушка открыла для себя мир эскорта.

Спустя четыре года трудов на Мальдивах и в Дубае, Манекен вернулась на родину, открыла брачное агентство, занялась блогерством и не стесняясь рассказывала журналистам и своим подписчикам о своей прошлой работе.

"ВКонтакте"

Манекен вела страницу во «ВКонтакте» даже после того, как эту сеть запретили на Украине, хвалила российский Крым и поругивала власть. Еще летом 2022 года в одном из своих Telegram-каналдов она приглашала незамужних москвичек от 27 лет «зарабатывать на том, что они хорошо выглядят», что бы это ни значило.

Где, когда и почему Манекен перековалась — не ясно. Она лишь заявила, что награду от Главного управления разведки Украины ей выписали еще в октябре прошлого года, а за что именно — расскажет после окончания конфликта.

«Я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, „эскортница“ получила орден. А вы все, такие правильные, не получили от этой жизни [ничего]», написала Манекен в соцсети.

Instagram

Помощница депутата

Эвелине Андриевской 23 года, она была студенткой Киевского национального торгово-экономического университета. Из достижений — титул вице-мисс вуза и посты в соцсетях о любви к Григорию Лепсу (2018 год) и преступной власти Украины, которая бомбит Донбасс (2015 год).

Девушка явно не случайно взялась работать помощницей депутата Верховной Рады Николая Тищенко. Известно, что нардеп не только мастер спорта по дзюдо, но владелец десятка ресторанов. Андриевская же, говорят, подрабатывала в одном из них официанткой и как раз учится на факультете гостинично-ресторанного бизнеса.

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Не так давно Тищенко с позором изгнали из фракции «Слуга народа» за то, что почти с самого начала российско-украинского конфликта он «мужественно работал» в Таиланде. Власти наверняка об этом знали, но депутат имел глупость выложить фото пляжного отдыха в соцсетях и разозлить украинцев.

Волна скандала всколыхнула неприятную историю о связях Тищенко с криминалом. Расследовать эту историю традиционно не стали, несмотря на серьезные доказательства. Зато помощнице депутата подарили медаль — возможно, за селфи со знаменитостями.

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Украина стала монстром

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с «360» выразил уверенность, что никто не призовет к ответу ни чиновников, раздающих государственные награды дамам с пониженной социальной ответственностью, ни самих дам.

Наверняка многие еще и завидуют, что вот и в Дубае попарилась, и медаль получила, и пиарят в социальных сетях. Это как в старом советском анекдоте: «Как вы докатились до того, что стали валютной проституткой?!» — «Ой, ну что вам сказать, просто повезло!».

Дудчак отметил, что смесь терроризма и распутства уже стала стилем Украины. Это уже государственная политика — «Все на продажу!». И в этом ключе действуют люди, которые получают за свою деятельность награды от Главного управления украинской разведки.

«Там давно уже не идет речь ни о какой морали, потому что современная Украина, которая свою новейшую историю ведет до 2014 года, началась с полного беззакония. Страна в нынешнем ее формате началась с кровавого преступления, обмана, подлога», — сказал политолог.

Он добавил, что пока одних людей дурманили сказками о европейских ценностях, а других просто убивали. Все это перешло в гражданскую войну. Россия была вынуждена начать спецоперацию, потому что этот монстр был уже неконтролируем и опасен для всех.