Эксклюзив 14 июня 2023, 00:23 Нагадить по максимуму. США решили передать Украине снаряды с обедненным ураном, потеряв надежду на успех ВСУ «Голос Мордора»: решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном похоже на истерику РИА «Новости»

Читать 360tv в

США вслед за Британией решили предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Чего этим хотят добиться американцы, неизвестно. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», это может быть истеричной реакцией на то, что контрнаступление ВСУ идет не так, как им хотелось. Специально для Telegram-канала «360» он объяснил, какие могут быть причины и последствия действий администрации американского лидера Джо Байдена.

Далее — его прямая речь.

Истерика в Белом доме

Видимо, одних британских боеприпасов с сердечниками из обедненного урана Украине уже мало и к их поставкам решили подключиться США. Впрочем, может быть, после точного удара российскими ракетами, британских боеприпасов подобного типа, поставленных Украине, уже и нет. Но вряд ли именно это подтолкнуло США к идее поставлять такие снаряды Украине.

Скорее всего — это некая истеричная реакция на украинские «успехи» в контрнаступлении: «Да что ж вам еще такого дать, что могло бы помочь победить русских»? При этом понятно, что подобные снаряды вовсе не являются каким-либо чудо-оружием. Да, они немного мощнее обычных подкалиберных снарядов, но ничего гарантировать точно не могут. Обычные противотанковые «стержни» тоже справляются с пробиванием брони, а урановые лишь делают это чуть более эффективно.

РИА «Новости»

Американцам больше нечего дать Украине

Скорее всего, это некая PR-история и признак того, что из номенклатуры вооружений поставлять Украине уже почти нечего. Есть еще боевые самолеты, но там масса проблем — обучение пилотов, наземного технического персонала, аэродромы базирования, оборудованные необходимой инфраструктурой. Это не истребители времен Второй мировой, которые могли взлетать с грунтовых полос и требовали обслуживания на уровне далеко не самого современного автомобиля.

Вот и остаются они — пресловутые снаряды с сердечниками из обедненного урана. Может тут есть еще и расчет на то, что подобный жест впечатлит украинскую сторону, воспитанную в лучших традициях карго-культа.

Нагадить перед уходом

Понятно одно — военного эффекта от подобных поставок не будет совсем. Зато будет огромный экологический ущерб тем территориям, где эти снаряды попробуют применить. И тут появляется понимание того, что в какой-то мере США Украину уже списали и смирились, что ее часть станет Россией. Так почему бы не нагадить на этой части по максимуму?

Несмотря на заверения западных специалистов о том, что подобные боеприпасы безвредны, опыт после войн в Ираке и Югославии говорит совсем об обратном, да и проведенные исследования доказывают, что такие снаряды очень опасны для окружающей среды и человека. И дело не столько в радиации, которая на самом деле минимальна, а в том, что уран очень ядовитый металл, который действует долгие десятилетия.

Может именно такой подарок задумали американцы оставить России на освобожденных территориях? Ну, а то, что им точно плевать на местное население, не стоит даже и говорить.