Эксклюзив 07 марта 2023, 20:55 Начало раскола Европы уже тут Профессор Межевич: ожидать широких народных протестов в Эстонии не приходится РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить закон о сносе советских памятников, указав на неопределенность формулировок. Что это — просто бюрократическая возня или намек на раскол в Европе? «360» обратился за ответом на этот вопрос к президенту Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктору экономических наук, профессору Николаю Межевичу.

Меня тут не стояло

В незабвенном советском кино «Место встречи изменить нельзя» Шарапов спрашивает Горбатого: мол, ты что себе семь жизней намерил? То же хочется спросить и у действующего премьер-министра Эстонии, госпожи Каи Каллас, которая и является инициатором всеобщего сноса советских памятников.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите ЕС в Брюсселе. / РИА «Новости»

В то же время, президент Карис, хотя и разделяет вроде бы все сегодняшние эстонские политические извращения, представляет собой более типичного эстонца, который понимает, что шея — одна, а веревка — очень неприятная.

И если не успеть сбежать, то придется-таки висеть и изображать Риббентропа. А ему этого совсем не хочется, и поэтому он хотя бы как-то, хоть каким-то жестом пытается намекнуть, мол, я — не я, лошадь — не моя и вообще меня тут не стояло.

Это вам не Италия

Другой вопрос — есть ли на сегодняшний день хоть какие-то значимые политические силы в Эстонии, которые реально способны противостоять массовому, тотальному сносу советских памятников? Увы, думаю, таких сил сегодня уже не осталось, хотя они были.

Сейчас любой эстонский политик, который попытается открыто противостоять линии правительства — он или забудет, как дышать (по выражению Ежика в тумане), или же переедет в политический централ. Есть еще вариант, что его вышлют в Россию.

И даже есть еще один вариант, четвертый. Так поступили с бывшим премьером Эстонии Эдгаром Сависааром. Ему просто подсадили инфекцию, отрезали ногу и списали на хутор. Таким образом как бы сказали: сиди и лучше всего — слушай птичек, не надо ничего писать!

Конечно, в такой обстановке ожидать каких-то широких народных протестов в Эстонии не приходится. Да и в этой стране последние полторы тысячи лет никаких народных волнений не было. Это же вам не Италия.