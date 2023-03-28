Мир 28 марта 2023, 16:49 На воре и шапка горит. Россия, Китай и Бразилия заставили Запад посмотреть в зеркало Экс-сенатор Клинцевич отметил важность поддержки Бразилией российской резолюции в СБ ООН РИА «Новости»

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Российско-китайская резолюция о создании спецкомиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не смогла найти одобрения в Совбезе ООН. Многим в мире очевидно, кто стоит за терактом, однако западные страны побоялись смотреть на собственное отражение. Почему они стеснялись голосовать против и предпочли воздержаться — в материале «360».

Понимают, но признать не хотят

Реакция на российско-китайскую резолюцию в Совбезе ООН была закономерной, заявил в разговоре с «360» политолог, публицист Владимир Корнилов. Хотя все осознают, кто организовал эти террористические акты, добавил он.

«Все понимают, что если действительно провести нормальное непредвзятое расследование, то выйдут на заказчиков, исполнителей, а никто этого на Западе не хочет. С другой стороны, проголосовать против — значит дать козырь России, которая вполне резонно скажет: смотрите, вот они выступают против независимого расследования. Поэтому они и решили: голосование провалим, но против тоже не будем голосовать», — объяснил политолог.

Журналистов-бульдогов не осталось

Журналист-расследователь Сеймур Херш будет и дальше публиковать интересные материалы о диверсии на газопроводах, допустил Корнилов.

«Сейчас он раздает интервью, довольно активно комментирует ситуацию. Я надеюсь, лично он на этом не успокоится, если, конечно, его не успокоят всевозможные американские соответствующие органы», — заметил публицист.

Однако, по словам политолога, современная западная журналистика находится в таком состоянии, что ожидать каких-то серьезных расследований от кого-то еще не приходится.

И сам Херш, давая интервью итальянской прессе, сетовал на то, что сейчас и близко нет уже тех «журналистов-бульдогов», которые в свое время уцепились за его скандальное расследование резни во Вьетнаме.

Остались мастодонты из эпохи 70–80-х годов — вроде Херша. Но таких можно пересчитать по пальцам одной руки, заявил Корнилов.

«И потом: стоит кому-нибудь написать что-то подобное, хоть где-то допустить если не поддержку России, то хотя бы призывы к здравомыслию, этого журналиста тут же маргинализуют, объявят каким-то чудаком. Таких выдавливают за пределы мейнстримных западных медиа», — констатировал политолог.

Место утечки на газопроводе «Северный поток» / Forsvaret, Rune Dyrholm

Ситуация меняется

Состав Совета безопасности ООН меняется, напомнил Корнилов. Даже если в будущем туда войдут страны, которые находятся на более здравых позициях, мнение одного-двух государств не повлияет на общие решения.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал «360», что смотрит на ситуацию более позитивно.

Сегодня однозначную позицию — вместе с Россией и Китаем — заняла Бразилия. Это серьезный шаг. Второе: остальные 12 стран вообще не проголосовали, воздержались, и резолюция не то что была отвергнута, а не прошла, потому что не набрала нужного количества голосов, ведь нужно девять поддержавших стран. Все это для США, на мой взгляд, плохой признак. Франц Клинцевич

Ситуация меняется, несмотря на колоссальное давление американцев на все без исключения страны, добавил эксперт. Идет правильный, позитивный процесс, когда люди четко понимают, что делают США, как и на кого они давят, как постепенно деградируют и превращаются в страну терроризма, отметил он.

Клинцевич привел в качестве аргумента тот факт, что есть большие подозрения насчет заказчиков теракта по подрыву Крымского моста и убийства Дарьи Дугиной.

«Это все спланированные американскими спецслужбами террористические акты — не какими-то группами лиц, близкими к Украине, а государством и их службами. Без поддержки спецслужбы крупной серьезной страны с привлечением возможностей их посольств осуществить такое было просто невозможно», — сказал бывший член комитета Совфеда.

Хотя российско-китайский проект резолюции провалили, Клинцевич оценил саму попытку позитивно. Он напомнил: постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва больше не будет ставить на голосование в Совете безопасности этот вопрос, отметив: «На воре и шапка горит».

«Нет никакого смысла, все понятно, и эта поставленная Россией точка — ключевой сигнал для всего мира. Спрятать это нельзя, журналисты об этом будут говорить, скрыть полностью правду невозможно, она просачивается. Все понимают: американцы заигрались, заигрались на Украине, заигрались с конфликтом», — подытожил Клинцевич.