Мир 03 октября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Утечка газа возобновилась на «Северном потоке — 2». Она может остаться до начала ремонта Физик Рыбальченко: если вода зайдет в «Северный поток», ее могут не откачать РИА «Новости»

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В Швеции заявили о возобновлении утечки газа на «Северном потоке — 2». По словам местной береговой охраны, делают все возможное, чтобы спасти окружающую среду. Тем временем специалисты заверили, что такого бурления, которое было изначально, сейчас уже не происходит. Тем не менее есть вероятность, что утечка останется вплоть до начала ремонта поврежденной нитки. Иначе есть вероятность, что морская вода заполнит трубы, вызовет коррозию и уже никогда оттуда не уйдет.

Возобновление утечки на «Северном потоке — 2»

На газопроводе «Северный поток — 2» возобновилась утечка газа. Об этом заявила Служба береговой охраны Швеции.

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«Согласно прогнозу, основанному на диалоге с „Северным потоком“, утечки должны были прекратиться в воскресенье, 2 октября, но это относится к большему выбросу из „Северного потока“. Меньшая утечка на „Северном потоке — 2“ сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», — отметили в пресс-релизе службы.

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По данным береговой охраны, выброс газа может продолжаться еще какое-то время. Она уже предпринимает все необходимые меры ради спасения окружающей среды.

РИА «Новости»

Утечка может остаться до момента ремонта

Такого бурления газа, которое было в первые часы, сейчас уже нет. Об этом «360» рассказал эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко. По его словам, после появления информации об утечке давление в трубах снизили, чтобы не расходовать газ зря.

«Газ выходит, а подается он в весьма малых количествах. Газ выходит, поэтому объемы его, которые выходят в отверстие, будут все меньше и меньше. Но означает ли это, что утечка прекратится? Скорее всего, нет. Сейчас принимается решение, как ремонтировать этот газопровод. И по одной из предварительных версий, если совсем сбросить давление, то в трубу зайдет морская вода. Соответственно, вызовет коррозию», — пояснил Рыбальченко.

Более того, вытеснить эту воду будет практически невозможно, отметил эколог. Именно поэтому вполне возможно, что будет принято решение о поддержании определенного давления в трубе. Окончательное слово за специалистами.

«Если минимальное давление, только для того, чтобы не заходила морская вода, будет поддерживаться, то, естественно, утечка будет вплоть до ремонта. <…> Если же будет принято решение о том, что давление можно сбросить, то… Представьте себе схему воздушного шарика, который сдувается, сдувается, но в нем не безграничное количество газа. И рано или поздно этот газ выйдет и бурление прекратится», — пояснил Рыбальченко.

РИА «Новости»

Взрывы и стабилизация давления

Ранее в этот же день «Газпром» сообщил о стабилизации давления и прекращении утечек газа из мест повреждений на «Северных потоках». При этом в компании уточнили, что работы по откачке газа ведутся. Лишь после этого специалисты смогут обследовать нитку. В «Газпром» подчеркнули, что организация готова закачать газ в газопровод как только будет принято решение о начале поставок по СП-2.

Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября. По информации властей Дании и Швеции, изначально выявили две утечки газа на «Северном потоке» и одну — на «Северном потоке — 2», в районе острова Борнхольм. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия. В момент аварии оба «Северных потока» не использовались. Тем не менее в них находились сотни миллионов кубометров технологического газа.

РИА «Новости»

Реакция России и международного сообщества

Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма. Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела. В Кремле происшествие назвали беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

В компании-операторе Nord Stream AG заявили, ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро. Оценить сроки ремонтных работ пока невозможно.

Многие эксперты отметили выгоду США от аварий и напомнили об обещаниях американской администрации избавиться от трубопроводов в случае «вторжения» России на Украину. Генеральная прокуратура РФ уже инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

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