Эксклюзив 25 января 2023, 05:20 На место одних упырей пришли другие «Голос Мордора»: Киев тасует кадры, чтобы отвлечь украинцев от блэкаута и провала ВСУ Unsplash

Читать 360tv в

На Украине началась волна кадровых перестановок, что вызвало оживленные дискуссии. Выдвигались многочисленные теории, на грани конспирологии, с чем это может быть связано. А Шарий, как всегда, безуспешно пытался всех интриговать, что у него есть некие «инсайды». Ночто-то подсказывает, что за этими «инсайдами» нет вообще ничего. Звенящая пустота. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь

Реклама

Замяли коррупционный скандал

Одна отставка была вполне ожидаема — ушел замминистра обороны Украины, который отвечал за снабжение ВСУ продовольствием. Ушел после громкого коррупционного скандала, вспыхнувшего из-за того, что стало известно, по каким ценам Минобороны закупает продукты для армии. И эти цены выше, чем в супермаркетах. Намного выше.

Министр обороны Резников, конечно же, опроверг все «наветы», но получилось это как-то неубедительно. И его заместитель ушел с должности, «чтобы не раздражать население». Но я уверен, что наворовать он успел достаточно, хватит не на один свечной заводик в какой-нибудь Канаде.

Отвлечь от безрадостной повестки

Все остальные отставки — пустота, которой придается огромное значение. Если что — это тоже часть информационной войны, которую Украина ведет не только с Россией, но и со своим населением. Громкая история нужна обязательно. Нужна для того, чтобы хоть как-то отодвинуть в сторону весь негатив нынешней внутренней повестки на Украине.

А она, эта повестка, на самом деле безрадостная — неудачи на фронте, проблемы с энергетикой, мобилизация, которая больше напоминает войну красных кхмеров с собственным народом в Кампучии при диктаторе Пол Поте. И конечно — огромные потери, о которых пишут даже западные СМИ. Понятно, что о них говорить на Украине опасно, можно загреметь в СБУ, но народ-то все видит.

Всем уволенным найдут новую кормушку

И вот тогда придумывается история с тасовкой карт в колоде. Ничего особенно не меняется, кроме имен, а на самом деле — вместо одних упырей пришли другие упыри. Да и старых упырей пристроят — как же они без кровушки, где ж они харчеваться будут?

Но можно признать, что хоть частично, но информационная спецоперация удалась. Так как почти сутки всякие мудрые политологи и эксперты без конца жевали совершенно пустую тему.