Эксклюзив 13 сентября 2023, 12:14 Отжать телефон или пропустить? На границе решают европейские гопники Политолог Дудчак объяснил смягчение запрета на ввоз в ЕС личных вещей РИА «Новости»

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Еврокомиссия пересмотрела свое разъяснение по поводу ограничений на ввоз россиянами личных вещей в ЕС. Причиной стал широкий резонанс, ведь под запрет подпали фактически все личные вещи — смартфоны, ноутбуки, косметика и даже одежда. Как же поступила ЕК? Просто убрала из регламента категоричное слово «нет» в отношении провоза товаров личного пользования. Что это значит на практике, в беседе с «360» объяснил политолог и экономист Александр Дудчак.

Далее — его прямая речь.

Посоветовали включать «здравомыслие»

Говорить о том, что существенно смягчили запреты на ввоз, не приходится. Просто убрали слово «нет» по поводу провоза личных вещей. То есть формально запрет убрали, но, на самом-то деле, все оставляют на рассмотрение конкретного офицера, который будет оформлять документы. Теперь он хозяин положения.

По документам, каждый случай должны рассматривать отдельно. Плюс рекомендуют руководствоваться «здравомыслием» — формулировка примерно такая. Но опять же тут кому что в голову взбредет, на кого нарвешься. Получается, что ситуация все равно достаточно сложная.

И кстати, по поводу смартфонов, ноутбуков и прочей техники — они тоже могут конфисковываться, если кому-то не понравится ваш телефон.

Словом, такие европейские гопники будут проверять россиян, которые по каким-то обстоятельствам оказались в недружественных странах.

А относительно автомобилей никаких поблажек нет. Какие бы вы документы ни взяли, если машина с российскими номерами, российской регистрацией, она вполне может быть конфискована, да и, скорее всего, будет.

Если говорить о личных вещах: может быть, если речь идет о начатом тюбике зубной пасты, скорее всего, его пропустят. Хотя, если захотят поиздеваться, могут и его отобрать. И скажут, что в данном конкретном случае вы создаете угрозу и нарушаете санкции.

Так что никаких гарантий в связи с новыми смягчениями, как их называют, по-моему, нет. Повторюсь, просто неоднозначно трактуется запрет на провоз личной техники. Но заметных изменений на практике, которые облегчат проезд для граждан России на территорию этих государств, не наблюдается.

Кому и зачем сейчас ездить в Европу?

Честно говоря, я даже не знаю, а кто сейчас вообще едет в Европу. По-моему, Европа показала, что она собой представляет. Находиться там сейчас крайне сложно и небезопасно.

Хотелось бы, конечно, встречных мер, чтобы европейцы на своей шкуре прочувствовали, что так делать не стоит. Чтобы перед каждым подобным действием Европа семь раз думала, а стоит ли связываться с Россией, потому что можно получить неожиданную оплеуху. Они давно заслуживают того, чтобы сделать им больно.

Не сошелся свет клином на Европе, планета большая, есть много интересных мест, а Европа, которая у кого-то в памяти сохранилась как цветущий сад — так ведь ее называет Жозеп Боррель, — давно в прошлом.

Никакой это не цветущий сад, а помойка, загаженная самими же европейцами и толпами мигрантов, которые не собираются там ассимилироваться.

Тем не менее есть вопросы, а что же делать, чтобы не обобрали на границе? Не ехать в Европу, не оставлять там свои кровно заработанные средства.

Они уже ощутили отсутствие российских туристов, особенно Финляндия на своих приграничных территориях, где сбыт большой части товаров обеспечивали именно россияне.

Вот пусть наслаждаются пустотой в своих магазинах, раз им нравится отсутствие туристов, которые приносили неплохой доход. К слову, у той же Греции 20% ВВП приходилось на туризм.

Так вот и следует наказать их тем, чтобы не ездить туда. Есть замечательная Латинская Америка. Буэнос-Айрес не хуже Мадрида — интересный огромный город. Есть Китай, Индия. Множество стран, куда можно ехать. Та же Южная Африка.

Мест в мире достаточно. И свет клином на дряхлеющей и сходящей с ума Европе не сошелся. Могут сами наслаждаться видами на парижские помойки и сгоревший Нотр-Дам. Флаг им в руки.