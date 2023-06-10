Эксклюзив 10 июня 2023, 12:03 На арену вышла Польша. Почему новой версии о подрывах СП веры нет «Голос Мордора»: никакая Польша в версиях о подрыве «Северных потоков» Западу не поможет Danish Defence

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В Германии следствие заявило о польском следе в деле о подрывах российских магистральных газопроводов. Вот только верится в эту версию с большим трудом. Причины недоверия специально для Telegram-канала «360» объяснил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

В цирковой постановке «Расследование взрывов на газопроводах в Балтийском море» появилось новое действующее лицо. На арену вышел то ли акробат, то ли клоун, а может, и все в одном флаконе — Польша.

Оказывается, расследование установило, что управление и финансирование украинской группой подводников-подрывников осуществляли именно из Польши.

Пока что не заявили, что к этому причастны польские власти, но намеки на такое уже звучат. На самом деле, а почему бы не задействовать во все этом цирке еще и Польшу? Для убедительности, так сказать.

Ведь в мире не очень-то верят в водолазов-любителей, которые смогли спустить с небольшой лодчонки пару тонн взрывчатки на приличную глубину, профессионально ее расположить, подключить дистанционные детонаторы, которые тоже вряд ли можно купить на AliExpress

А с Польши такое обвинение — как с гуся вода. Им ни жарко, ни холодно. Даже если в итоге заявят, что к подрывам причастны сами ясновельможные паны Дуда и Качиньский. Более того, они себе еще и по какому-нибудь Кресту Грюнвальда на лацканы пиджаков прицепят.

А уж как гордиться будут тем, что оставили Германию без газа! Это же прямо одна из национальных идей Польши — сделать гадость немцу. И она немногим уступает другой национальной идее — сделать гадость русскому.

Хорошая попытка, ребята, но… Не верим. Вы уж извините нас, но тут все настолько шито белыми нитками, что никакая Польша в вашей версии взрывов «Северных потоков» помочь не в состоянии.

Есть только одна правдоподобная версия — та, которую рассказал миру американский журналист Сеймур Херш. И нет никаких оснований ему не верить.

И есть уверенность, что данных в поддержку этой версии будет появляться все больше и больше. Наверняка ведь кто-то в итоге заговорит.

Да и осуществить такую операцию в закрытом режиме тоже достаточно сложно. Обязательно должны быть свидетели или те участники, которых использовали «втемную». И эту правду не утаишь. Она все равно вылезет на свет.

А Кресты Грюнвальда паны Дуда и Качиньский могу себе оставить, конечно. Нам-то вообще не жалко.