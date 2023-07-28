Эксклюзив 28 июля 2023, 22:24 Мыльный пузырь. Европейские энергокомпании решили избежать банкротства, скупая свои акции Блогер «Голос Мордора»: европейские энергокомпании лишили себя доступной нефти из России Riccardo Annandale / Unsplash

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Крупные энергетические компании из Европы решили бороться с падением стоимости собственных акций. Решение нашли нестандартное — выкупать собственные ценные бумаги, чтобы искусственным образом поднять капитализацию, однако вряд ли эта задумка принесет желаемый результат. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал над сложившейся ситуацией. По его мнению, корень проблем европейской энергетики кроется в введении санкций против России и добровольном отказе от нефти из РФ.

Далее — прямая речь.

Попытка обмануть систему

Тут случилось смешное — европейские энергетические компании, такие как Shell Plc, TotalEnergies SE, Equinor ASA и Repsol SA, очень оскорбились тем, что из-за резкого и значительного падения прибыли их акции очень сильно обесценились — в отличие от акций подобных американских компаний. И сделали совместное заявление, что продолжат выплачивать своим акционерам высокие дивиденды, даже несмотря на то, что их прибыли очень сильно упали. Такая вот демонстрация несгибаемого духа.

А теперь, пожалуй, самая изюминка — бороться с падением своих котировок на биржах эти удивительные ребята собираются путем… выкупа собственных акций. То есть создавая искусственный спрос на свои ценные бумаги, из-за которого биржевые алгоритмы обязательно поднимут их капитализацию.

Конечно, капитализация поднимется, но тут есть одна маленькая проблема — на выкуп акций необходимы реальные, живые деньги. И они же необходимы для выплат акционерам, которые, как обещают энергетические компании, будут проходить в прежних объемах. И вот с реальными деньгами дела обстоят очень плохо.

Санкции против России дали о себе знать

Дело в том, что европейские энергетические компании, в отличие от американских, во многом существовали за счет добычи и поставок углеводородов из России. Многие участвовали в совместных проектах, занимаясь разработкой месторождений и добычей нефти и газа, другие просто покупали российские нефть и газ и перепродавали их либо в чистом виде, либо перерабатывая в нефтепродукты. Бизнес шел замечательно, потому что существовала удобная трубопроводная транспортировка, логистическое плечо было достаточно коротким, да и цены Россия не ломила и всегда могла предложить хорошую скидочку.

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Но с введением санкций против России, а особенно эмбарго на нефть, все резко изменилось. Хорошенько обломал бизнес и теракт на «Северных потоках». По сути, Европа просто лишилась доступа к удобному и недорогому рынку энергоносителей. Последствия этого можно наблюдать на европейских заправках. В Германии 95-й бензин стоит под 1,80 за литр, а в Нидерландах — вообще за два евро. Но самое смешное, что значительная часть этих нефтепродуктов, продающихся на рынках Европы, сделана из все той же российской нефти, которая теперь попадает в Европу в переработанном виде, в основном из Индии и Саудовской Аравии.

Как в США у Европы не получилось

А у вот у американских компаний таких проблем нет. Более того — благодаря волатильности цен и судорожным поползновениям [президента США Джо] Байдена выкидывать на рынок стратегические нефтяные резервы они даже в шоколаде. И не потеряли свои «кормовые базы». Тем более, что и в самих США добывается приличный объем нефти. Понятно, что их акции для покупателей на биржах будут куда предпочтительнее, чем акции европейских компаний, которые надули сами себя.

И теперь о главном — для выкупа собственных акций и выплат акционерам европейские компании должны найти огромные деньги. Понятно, что это будут кредиты. Но в соответствии с модной «зеленой повесткой» банки и инвестиционные фонды не рвутся вкладывать деньги в углеводороды.

Тем более, что тут они должны будут вкладывать даже не углеводороды, а в компании, которые катастрофически потеряли свою прибыльность. Это как банкрот, который пришел в банк за кредитом. Как вы сами думаете — он его получит или нет? Да еще при наличии такого роскошного бизнес-плана.