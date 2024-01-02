Мир 02 января 2024, 17:19 «Мы надеялись на другой результат». Премьер Литвы предрекла тяжелый год для Украины Премьер Литвы Шимоните: Запад ждал совсем другого результата от Украины Kirill Chubotin / Global Look Press

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Премьер Литвы Ингрида Шимоните сделала неожиданное заявление об украинском конфликте. По словам политика, Киев не достиг тех результатов, на которые рассчитывал Запад. Теперь сценарий будет развиваться совсем не так, как предполагалось, призналась она в интервью LRT.

Это будет трудный год

«Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе конфликта на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня», — подчеркнула Шимоните.

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По словам литовского премьера, теперь «с сожалением» приходится говорить о том, что Западу нужно начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как хотелось в начале и до наступательных действий Киева.

Этот год станет трудным и с политической, и с военной точки зрения, предупредила она.

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Злой Зеленский и его недовольство союзниками

Ранее тезис о том, что конфликт далек от завершения, попытался донести в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

Он решил не отставать от главкома ВСУ Валерия Залужного и тоже пообщался с этим изданием, но поговорить решил в очередной раз о том, что Европе нужно поддерживать республику дальше.

По оценке Зеленского, Запад утратил ощущение важности происходящего на Украине. И эта ситуация его, вероятно, не слишком устраивает. Отсюда и стремление всячески напирать на то, что европейцам важно продолжать оказывать помощь Киеву.

«Зеленский зол», — констатировало издание.

И, как заметили авторы материала, это связано не с успехами России и не с отсутствием прогресса ВСУ на поле боя. Политик, по их словам, раздражен колебаниями ряда союзников, а также «отстраненностью некоторых своих соотечественников».

Главной целью ВСУ в 2024 году Зеленский назвал «изоляцию Крыма». По его словам, это чрезвычайно важно для Киева.