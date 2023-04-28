Эксклюзив 28 апреля 2023, 15:19 «Мы Франции не угрожаем, а вот она нам – пытается». Париж обвинил российских дипломатов в шпионаже Политолог Самонкин назвал недальновидными обвинения Франции в шпионаже РФ Pixabay

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Глава французской службы внутренней разведки заявил, что страна особенно подвержена российскому шпионажу и вмешательству. По его словам, спецслужбы якобы обнаружили признаки «политического вмешательства и дезинформации для подрыва голоса Франции». Такие обвинения демонстрируют недальновидный подход Парижа к сотрудничеству. Таким образом отношения России и Франции охлаждаются еще больше, объяснил «360» эксперт и участник Изборского клуба, председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин. Далее — прямая речь.

Недальновидный подход

Самые ярые лица, которые действительно шпионят за Францией и за верхушкой Евросоюза — это США. Чего стоит скандал касательно прослушки канцлера Германии и других видных политиков. Если говорить о шпионском скандале, мне кажется, надо в первую очередь задавать вопрос потенциальным союзникам по блоку НАТО в лице США. Они считают Европу, Францию, Германию своими стратегическими партнерами.

Конечно, перекладывать с больной головы на здоровую — недальновидный подход, который еще сильнее охлаждает российско-французские отношения в этих непростых условиях.

Когда, по мнению Запада, рушится кооперация, они должны быть, наоборот, дальновидны в возрождении этих отношений. К тому же сам господин Макрон недавно говорил о необходимости выходить из западной зависимости и становиться независимым центром силы. Вопрос: ну зачем вы тогда рушите отношения с Российской Федерацией? Ладно, вы отказываетесь от наших энергоресурсов, это понятно, задерживаете расследование по Северному потоку — 2, но сейчас опять идет охота на ведьм. Когда отправили кого-то в Британии вирусом «Новичок», собственно, искали шпионский след, как говорится, не нашли. Да, там кого-то обвинили, кого кого-то не обвинили, то же самое сейчас.

Российская Федерация не является угрозой для существования Франции. Мы не несем геополитические или конкурентоспособные риски. Нам интересна Франция в рамках мягкого культурного сотрудничества и в области экономических отношений.

Позиции что-то навязать парижскому народу, который выходит на протесты из-за недальновидности политики Макрона, у нас нет. Тем более мы, в отличие от Запада, не вмешиваемся в суверенитет других стран для того, чтобы раскачать там режимы и поставить какие-то свои. Они на этом не останавливаются. Даже сама Франция не может гарантировать, что завтра ее представители не будут проводить разведку здесь. Как известно, лидеры Европы, в том числе Франции, в свое время очень активно через мягкую силу, через шпионов поддерживали в России системную оппозицию — когда в 2010-11-х годах была Болотная площадь. Мы прекрасно помним, что дипломаты Франции тут присутствовали, ходили на протесты, митинги.

В данной ситуации лучше промолчать. Мы это все прекрасно помним, а они, видимо, забыли.