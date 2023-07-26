Эксклюзив 26 июля 2023, 19:41 Муж Ангелы Меркель оставил ее без зонта под дождем. Правила этикета в Германии изменились? Президент по деловой этике Холгова: муж Меркель должен был поделиться с ней зонтом РИА «Новости»

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Муж бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель не поделился с ней зонтом, оставив мокнуть в вечернем платье на ковровой дорожке фестиваля музыки Рихарда Вагнера в Байройте. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала «360», что поступок мужчины может быть связан с так называемым радикальным феминизмом.

Далее — прямая речь.

Радикальный феминизм, который мы наблюдаем последние годы, противоречит этикету абсолютно. Приверженец этого направления оскорбляет, когда мужчина уступил место, когда мужчина открыл дверь. Где этикет и где эти явления?

С позиции этикета — неважно, в какой стране мы находимся — мужчина должен быть галантным. Это его обязанность, если мы говорим о светской системе координат. А взаимоотношения супругов — светская система координат.

Конечно, если идет дождь, то мужчина должен держать зонт над своей дамой. Если свободно только одно место, то его занимает дама, а мужчина стоит [рядом]. Все эти элементарные правила галантности обязательно действуют.

Можно поразмышлять, если мы говорим об этикете и светской системе координат. Тактильный контакт — например, рукопожатие, инициирует только женщина, а мужчине запрещено протягивать руку первым.

Нельзя сказать, что в Германии по-другому. Многие не знают этих тонкостей, поэтому протягивают [руки]. Только женщина первой предлагает перейти на «ты».