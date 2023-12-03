Эксклюзив 03 декабря 2023, 15:01 Музей ворованных сокровищ. Скандал из-за скульптур Парфенона обернулся манной небесной для Греции Премьер Греции Мицотакис: скульптуры Парфенона украла Британии, их надо вернуть piqsels

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Скандал между Великобританией и Грецией из-за скульптур Парфенона набирает новые обороты. Спору этому более 200 лет. И начался он с того, что британский дипломат, лорд Элгин, будучи послом в Османской империи, в начале XIX века вывез из Афин мраморные изваяния. Греция неоднократно просила Британский музей навсегда вернуть 2500-летние сокровища, но британцы это дело неоднократно заминали. Конфронтация двух сторон усилилась после одного случая.

Колониализм Великобритании и безвыходное положение

В конце ноября премьер-министр Риши Сунак отказался встречаться с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом из-за дипломатического спора по поводу статуса скульптур Парфенона, написало агентство Reuters. Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса эта выходка очень разозлила, ведь он рассчитывал в очередной раз обсудить судьбу парфенонских статуй.

Позиция Греции по вопросу скульптур Парфенона хорошо известна. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить ее с моим британским коллегой. Любой, кто верит в правоту и справедливость своей позиции, никогда не боится противостоять аргументам. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Правительство Греции ведет переговоры с председателем Британского музея Джорджем Осборном о возможной сделке по кредиту для скульптур, которые на протяжении веков были источником споров между двумя странами. Мицотакис пожаловался, что переговоры о возможном возвращении скульптур в Афины идут слишком медленно.

Газета Proto Thema опубликовала фрагмент письма лидера СИРИЗА Стефаноса Касселакиса, в котором тот написал, что шаг Риши Сунака неприемлем и подрывает «прекрасные греко-британские отношения».

«Премьер-министр Греции, независимо от того, кто занимает этот пост, имеет полное право активно и публично поддерживать возвращение скульптур Парфенона и обсуждать этот вопрос со своим британским коллегой», — заявил Касселакис.

Высокопоставленные греческие министры заявили, что Сунак отменил встречу только потому, что оказался «в безвыходном положении».

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Британец обиделся?

Как пояснили The Times источники в британском правительстве, причиной отмены встречи было интервью греческого премьер-министра каналу BBC One, в котором он сравнил пребывание в Британском музее памятников древнегреческого культурного наследия с «разрезанием „Моны Лизы“ на две части».

Вы разрежете Мону Лизу пополам и получите половину ее в Лувре, а половину в Британском музее. Как вы думаете, ваши зрители оценят красоту картины таким образом? Кириакос Мицотакис

Мицотакис заявил, что скульптуры Парфенона, как их называют в Греции, будут лучше выглядеть в Музее Акрополя — современном и построенном именно для этой цели.

Мы считаем, что эти скульптуры принадлежат Греции и что по сути они были украдены. Но, на мой взгляд, это не вопрос собственности. Это аргумент воссоединения. Кириакос Мицотакис

Он добавил, что страна продолжает лоббировать сделку, которая, по сути, будет партнерством между Грецией и Британским музеем. Она позволит вернуть скульптуры Греции и «заставить людей оценить их по достоинству в исходной обстановке».

Но Министерство культуры Великобритании настаивает, что страна не готова отказаться от своего права на владение этими произведениями искусства. Возвращением изваяний в Грецию считают опасным прецедентом. Важно отметить, что большие коллекции древностей в музее Британии на самом деле являются памятники колониализму — эпохе насилия и жестокости. Казалось бы, Британской империи уже нет, но поведенческие реалии сохраняются.

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Галстук короля

Через две недели после обострившегося скандала британский король Карл III появился на конференции ООН по климату в галстуке в сине-белых цветах и крестом, которые совпадают с расцветкой и символикой флага Греции. Журналисты газеты The Guardian предположили, что из-за своего статуса Карл III не мог сделать открытое заявление о том, что не одобряет поступок Сунака.

Король использовал элементы одежды, чтобы донести свое послание в поддержку Греции. Издание Proto Thema сообщило, что это не первый раз, когда он предпочитает «говорить» аксессуарами. Журналисты вспомнили карманный носовой платок в сине-белых тонах у короля. Но представитель Букингемского дворца заверил Bloomberg, что галстук был всего лишь одним из коллекции.

Пресс-служба премьера Риши Сунака также подтвердила, что нет планов возвращения объектов Греции. Сунак настаивает, что скульптуры Парфенона должны оставаться в Великобритании, утверждая: их пребывание в Лондоне — вопрос закона. Греки всерьез обиделись на Сунака и совсем перестали церемониться. На полосах газет стали появляться вполне оскорбительные заголовки.

РИА «Новости»

Манна небесная для Афин

«Оплошность» британского премьер-министра Риши Сунака, пренебрегающего встречей с Кириакосом Мицотакисом, оказалась на руку Греции, сообщила газета Proto Thema.

В Греции протест по поводу внезапной отмены встречи Риши Сунака с Кириакосом Мицотакисом считают манной небесной. Греческие официальные лица говорят, что это была дипломатическая ошибка, которая не только имела неприятные последствия, но и стала беспрецедентным благом для кампании, которая в одночасье получила больше мировой огласки, чем когда-либо прежде. Proto Thema

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Колониальный снобизм англичан не утихает на протяжении столетий. Премьер-министр Британии Риши Сунак повел себя как угнетатель по отношению к коллеге Кириакосу Мицотакису, который осмелился поднять вопрос о принадлежности скульптур Парфенона. Как передавал RT, британцы грабили не только Грецию, но и Америку, Индию, Египет, грабили Грецию — все страны, куда причаливали их корабли. Британский музей превратился в выставку ворованных сокровищ. Захват мраморных скульптур Парфенона, который британцы упорно пытаются представить как законную для того времени сделку, был частью колониальной логики.