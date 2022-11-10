Мир 10 ноября 2022, 23:22 «Мошенничество в чистом виде». Американцев возмутили прошедшие в США выборы Жители США остались недовольны проведенными выборами flickr

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В США прошли промежуточные выборы. Окончательные итоги еще не известны, но американский президент Джо Байден уже порадовался за Демократическую партию. Она удержала в законодательном собрании страны большинство принадлежащих ей мандатов. Обещанной «гигантской красной волны» — так называли кандидатов от Республиканской партии — не случилось. Однако обычные американцы, судя по комментариям в Twitter, выборами довольны гораздо меньше Байдена.

«Разъяренный» Трамп

Экс-глава США Дональд Трамп назвал состоявшиеся выборы успешными для республиканцев. Политик подчеркнул, что предварительные результаты голосования не повлияли на его планы. Ранее он пообещал сделать «очень важное объявление» о политических перспективах 2024 года.

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«Существует фальшивая новость о том, что я был в ярости — все как раз наоборот… Люди, которых я поддержал, добились очень хороших результатов», — рассказал Трамп в диалоге с Fox News Digital.

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Очень бурно на фейк отреагировал Twitter. Сеть тут же заполонили комментарии и мемы, на которых экс-главу Соединенных Штатов изобразили капризным ребенком или гольфистом, расстроенным промахом. Многие пользователи отметили, что рады видеть выборы, в которых нет Трампа.

Twitter

«Убежденные поклонники Дональда Трампа могут захотеть пересмотреть выборы 2020 года, но большинство американцев хотят двигаться дальше», — написал The Economist.

«Приятно иметь нормальный избирательный процесс без Трампа и его банды клоунов, утверждающих, что выборы были украдены», — отметил пользователь Mike.

Махинации на выборах

Демократы и республиканцы уже готовятся на случай, если решат оспорить результаты промежуточных выборов 2022 года. Сумма, которую обе партии собрали для оплаты возможных судебных разбирательств, на данный момент превысила траты на предыдущие избирательные циклы, написал Election Law Blog.

И похоже, эти деньги им пригодятся, потому что Twitter накрыла волна недовольства американцев, которые уверены: на этих выборах их точно обманули.

«Аризона и Невада — яркий пример того, почему так много людей не доверяют избирательному процессу. Бумажные бюллетени, отсутствие досрочного голосования, отсутствие почтовых бюллетеней, отсутствие ящиков для писем», — написал «El Viejo» Malave.

«Я гарантирую, что это было мошенничество в чистом виде. Постоянно появляются истории о том, что машины для голосования не работали, избирательные участки закрывались или перемещались», — так читатель Mail Online прокомментировал одну из статей на тему выборов.

«Такие видео продолжают публиковать, вы думали, что бразильские выборы были коррумпированы? То, что сейчас происходит в США, — просто безумие», — написал пользователь под ником We Are Protestors, дополнив твит видео с возмущенным избирателем и неполадками на участке.

Долгое ожидание окончательных итогов

Ситуация усугубилась, когда оглашение окончательных итогов промежуточных выборов затянулось. И пока официальные лица убеждали граждан США в необходимости подождать, избиратели возмущались. В Сети появились комментарии о том, что честные и прозрачные выборы не требуют таких долгих подсчетов.

«Таких выборов у нас еще не было. Они могли получить результаты в день выборов в 1822 году, но в 2022 году на это уходят дни или недели… Все это <…> сеет сомнения и скептицизм у избирателей», — подчеркнул пользователь Jennife52413851.

«Не припомню, чтобы получение результатов голосования занимало больше времени, чем сам день выборов. Вот почему он называется днем выборов. Заставлять людей ждать результатов — только разжигать котел недоверия. Вы хотите, чтобы люди доверяли процессу? Сделайте процесс заслуживающим доверия», — написала Coco.

«Кто-нибудь помнит, как шесть недель назад Билл Гейтс сказал, что выборы в США будут „зависшими выборами и разразится гражданская война“?», — напомнил The Golden Age is coming.