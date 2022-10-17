Людям нужен сильный лидер: за рубежом крепнет разочарование в политиках | 360°

Мир 17 октября 2022, 14:52 (обновлено: 17 октября 2022, 16:57) Поделиться Telegram

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Viber Слухи о любви преувеличены. Мощная пропаганда Запада по-прежнему работает против России Политолог Светов заявил, что европейские элиты выбрали служить не своему народу, а США Фото РИА «Новости», freepik.com

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В мире растет популярность президента России и его идей, сообщили американские СМИ. Российского лидера считают образцом харизматичного руководителя, который заботится прежде всего об интересах собственного государства. Однако, несмотря на откровенные симпатии, пока никто из западных стран не решился перечить «вашингтонскому обкому» или хоть немного ослабить машину его пропаганды.

Миру нужны сильные лидеры

Американские журналисты уверены, что все больше политиков на Западе разделяют идеи президента России Владимира Путина или как минимум прислушиваются к его словам. Общество устало от инфляции, гендерных игр, политики толерантности, которая на деле перетекает во вседозволенность и формирует новое неравенство.

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Однако больше всего, согласно статье в The Washington Post, люди раздосадованы неспособностью своих правительств решить локальные внутренние вопросы, напрямую касающиеся граждан. Пандемия, мировой кризис, а теперь и энергетический коллапс показали незащищенность почти всех слоев общества.

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Профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвосдев подчеркнул, что уже во многих странах люди пришли к очевидному выводу: им нужны сильные, эффективные, харизматичные лидеры, которые добиваются цели, решают проблемы, словом — выполняют свою работу.

Пропаганда Запада обрабатывает людей

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» выразил сомнение, что за границей многие политики разделяют взгляды Владимира Путина, хотя, несомненно, чутко прислушиваются к российскому лидеру. Говорить о симпатиях со стороны обычных граждан тоже преждевременно.

«Менее чем через месяц выборы в Соединенных Штатах Америки. Там избирателя волнует не внешняя, а внутренняя повестка. И от претендента на пост сенатора или конгрессмена хотят понимания: как он будет решать вопросы внутренней жизни США. Ключевой вопрос — цена на бензин. Американскому президенту Джо Байдену ее удалось сбить на один и шесть десятых доллара, но теперь она снова ползет вверх», — обозначил политолог приоритеты американцев.

Что до внешней политики, то 66% опрошенных американцев выступают за продолжение помощи Киеву. Светов призвал смотреть правде в глаза: опросы общественного мнения по Западной Европе не показывают решающего перелома. Большинство людей не спешат требовать от властей прекратить участвовать в антироссийских санкциях.

Не нужно плодить иллюзий. Во Франции 40 с лишним процентов высказались за то, чтобы, невзирая на все проблемы, помогать Украине. Практически то же самое показывают опросы в Германии. Общественное мнение подвергается столь мощной пропагандистской обработке, которая нам даже не снилась. Юрий Светов Политолог, журналист

Западные элиты выбирают США

Однако даже при достаточно мощной промывке мозгов и нежелании уступить в большинстве вопросов люди все чаще отмечают верность российского курса. Светов напомнил, какие страсти бушевали после объявления Москвы о том, что плату за экспорт энергоносителей теперь будут принимать в рублях.

«Когда впервые заговорили о продаже российских энергоресурсов за рубли, это было воспринято с такими саркастическими улыбочками: ничего, мол, не выйдет. Тогда ряд стран решили продемонстрировать свою „независимость“ и отказались от покупок за российскую валюту. В результате они оказались без топлива и вынуждены были закупать его кривыми путями втридорога», — отметил политолог.

РИА «Новости»

Находились и те, кто храбрился, — вроде федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Он почти каждый день громко говорил, что его страна снова еще больше снизила зависимость от России. А потом вдруг стал просить Соединенные Штаты Америки опустить цену на свои энергоносители, которые американцы, заняв лидирующее место на европейском рынке, продают в четыре раза дороже российских.

«Сейчас они носятся с идеей ограничения цен на нефть. Путин сказал: тот, кто введет эти ограничения, пусть живет как хочет, мы продавать не будем себе в убыток. Спокойная уверенность российского президента в том, что это произойдет, конечно, впечатляет публику и европейские элиты. Однако последние — это единая компания людей, выполняющая команды „сверху“ от США», — объяснил Светов.

РИА «Новости»

Собеседник «360» добавил, что недаром сейчас в ходу шутка про «вашингтонский обком»: какую бы команду ни дали США, ее все обязаны выполнять. Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, сказал: западные элиты должны выбирать — обязательства перед собственной страной или обязательства перед союзником, то есть Соединенными Штатами. Элиты предпочитают союзников.

«Мы слышим слова премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая умудрилась за короткое время вогнать страну в кризис: „Мы будем помогать Украине до конца!“ Министр иностранных дел Германии госпожа Анналена Бербок твердит одно и то же: „Неважно, что думают избиратели, Украине надо помогать!“ Поэтому пока еще перелома сознания не произошло», — подчеркнул политолог.

Даже самые лояльные политики еще не готовы рискнуть пойти против установок Соединенных Штатов. Яркий пример тому — Венгрия, которая нормально относится к России, потому что ей нужны энергоносители. Однако, когда в ООН принимали резолюцию против референдумов, проведенных в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, представитель этой страны проголосовал так, как требует дисциплина блока НАТО и Европейского союза.

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