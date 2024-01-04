04 января 2024, 18:39
Морские пехотинцы ВСУ раскрыли реальное положение дел при форсировании Днепра
WP: бойцы ВСУ заявили об огромных потерях при бесполезном форсировании Днепра
Все попытки морских пехотинцев Украины форсировать Днепр для выхода на левый берег оказались безуспешными, а количество потерь — огромным. Об этом они рассказали журналистам The Washington Post.
Свою миссию военные назвали смертельной. По их словам, после провала контрнаступления военное руководство и политические лидеры страны пытались сохранить благосклонность Запада и сообщали об успехах, которых на самом деле не было.
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«Нас просто бросили, как куски мяса волкам», — так оценил одну из попыток переправы через полноводную реку один из военных.
Его заявление подтвердили еще шесть опрошенных бойцов. Морские пехотинцы подчеркнули, что больше всего их разозлило ноябрьское заявление МИД, в котором дипломаты заявили об укреплении позиций на нескольких опорных пунктах.
«Мы понесли огромные потери. Лишились людей и времени без какого-либо результата», — прокомментировал один из опрошенных военных.
Украинские солдаты рассказали, что в реку кидали даже тех, кто не умел плавать, получившие ранения уходили на дно из-за тяжелых рюкзаков. Трупы погибших во время первой волны форсирования до сих пор остаются в воде спустя два месяца.
На официальный запрос журналистов о потерях представитель Корпуса морской пехоты Украины отвечать отказался. Единственный комментарий, который удалось получить, дала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
«На левом берегу нет освобожденных деревень», — заявила она.
Единственным участком, которые взяли морские пехотинцы ценой множества жизней и техники, стал участок около поселка Крынки.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что украинская армия стала жертвой собственного командования. Он пояснил, что после высадки десанта ВСУ на левый берег российская армия отошла в лесополосу, чтобы не попадать под удары артиллерии.
Занятую украинскими военными площадку начали атаковать дроны и другие средства поражения. Для удержания участка украинские командиры бросили туда дополнительные силы. По словам Путина, командиры просто истребляют своих солдат, потому что ежедневные потери увеличились до десятков человек.
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