Эксклюзив 18 мая 2023, 02:37 Морок прошел. Россия больше не будет извиняться за придуманные «преступления» «Голос Мордора»: России стоит покаяться за то, что русский город Ревель стал Таллинном Matheus Frade / Unsplash

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Эстонские власти призвали Россию покаяться за «прошлые и нынешние преступления». По мнению премьера Кайи Каллас, якобы только в этом случае у страны есть будущее. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, что и Эстония, и половина Европы должны быть благодарны СССР за освобождение от немецко-фашистских захватчиков.

Далее — прямая речь.

Навязанная вина

Премьер-министр Эстонии, дама по имени Кайя Каллас, заявила, что у русских есть будущее только в том случае, если они признают свои «прошлые и нынешние преступления» и будут за них каяться. Разумеется, не просто так, а выплачивая некоторую жирную материальную компенсацию, например, той же самой маленькой, но гордой Эстонии.

Платить и каяться. Старая и не очень добрая формула, которую изо всех сил пытались навязать России после распада СССР. И ведь даже получилось. Платить, правда, тогда особо было нечем, но зато с покаянием был полный порядок. Каялись во всем, в чем только можно и даже в том, в чем было нельзя. Начали это еще депутаты позднесоветского Верховного Совета, а демократические власти новой России сию традицию с удовольствием продолжили. Я даже представляю, как от этого обалдевали на Западе и во многих независимых странах, появившихся на месте распада СССР. Уж не знаю, существовал ли тогда модный ныне термин «куколдизм», но это был именно он.

Покаяние за освобождение

И что особо удивляло — каялась страна, которая неимоверной ценой в 27 миллионов жизней остановила фашистскую чуму, освободив добрую половину Европы непосредственно, а если говорить прямо — то вся Европа была освобождена именно благодаря СССР. Потому что союзнички в том случае, если бы СССР войну проигрывал, никак не рискнули бы высаживаться в Нормандии.

СССР и Россия тогда оказались виноваты во всех преступлениях и самых страшных грехах. Что нам подсовывали — то мы на себя от широкой души и брали. Даже удивительно, как вместе с расстрелом польских офицеров в Катыни нам не подсунули истребление коренных народов Северной Америки или же атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Легко бы покаялись и за это. А историки типа Николая Сванидзе и ему подобных написали бы книги, в которых все эти «преступления русского народа» описывались бы в деталях и красочно. Чтобы их потом дети читали и учили наизусть.

Пришел час расплаты

Но тот морок прошел. Поздно опомнилась госпожа из Эстонии, чей народ и страна существуют только потому, что народу не дала вымереть злобная Российская империя, а государственность которой существует исключительно благодаря большевикам. Эстонка, чьи предки воевали за Гитлера в рядах легиона СС*, а потом, недобитки, прятались по лесам и занимались самым обычным терроризмом. Каяться перед вами? Нет уж, ребята, ваш черед. И скоро вы каяться будете в полный рост.

Хотя… Есть одна вещь, за которую русским покаяться стоит. За то, что русский город Ревель называется сейчас странным именем Таллинн.

*Данные опубликованы в информационных целях и имеют целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.