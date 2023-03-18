Эксклюзив 18 марта 2023, 14:36 Море по колено. Психиатр объяснил смысл применения бойцами ВСУ психотропных препаратов Психиатр Шуров: после применения наркотиков бойцам ВСУ кажется, что они бессмертны РИА «Новости»

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Наркотики широко распространились в рядах ВСУ, после употребления этих веществ бойцы ощущают прилив новых сил и готовность идти в самые горячие точки на фронте. Однако у этого есть и другая сторона медали: у боевиков формируются наркотическая зависимость и посттравматический синдром. Об этом «360» рассказал нарколог и психиатр Василий Шуров.

По его словам, опыт применения боевых наркотиков известен со Второй мировой войны, их часто применяли немецкие и японские военные.

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«Под препаратами сохранялась активность нервной системы, потому что вылеты у летчиков продолжались многие часы, а человек мог просто заснуть и не долететь. Естественно, этот опыт был перенят. США обкатали его во Вьетнаме, раздавая солдатам аналог метамфетамина для преодоления стресса», — отметил он.

Шуров сообщил, что после употребления психостимуляторов у бойцов уходит страх.

«Человеку кажется, что он бессмертен. Повышаются рефлексы, снижается потребность во сне и еде. Идеальное вещество для боевых операций. Особенно когда нет возможности отдохнуть на передовой. В общем, помогают людям преодолеть стресс и долго существовать в условиях боевых действий», — добавил врач.

Психиатр подчеркнул, что побочным эффектом применения боевых веществ становится зависимость, а у потребителей развивается психозное состояние.

«Никто об этом не думает на Украине, людей хватают и бросают на передовую. Там люди постоянно в стрессе, кому-то дают успокоительное, кому-то психостимуляторы. Потом появляется огромное количество наркоманов и преступников, потерявших границы», — заключил Шуров.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в Киевскую психиатрическую больницу массово свозят боевиков ВСУ, где они проходят реабилитацию от психических расстройств.