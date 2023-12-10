Эксклюзив 10 декабря 2023, 16:42 Морду кирпичом и сделать вид, что ничего не было. Релоканты поставили не на ту сторону Блогер «Голос Мордора»: покинувшие Россию поняли, что поставили не на ту сторону РИА «Новости»

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В Россию начали возвращаться многие публичные личности, покинувшие страну после начала спецоперации. Они делали громкие заявления в адрес государства, но теперь стараются тихо проскользнуть в российскую повседневность и не привлекать к себе лишнего внимания. Эти люди поняли, что сделали ставку на не ту сторону, а на Западе оказались не нужны, пояснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» Telegram-каналу «360».

Далее — его прямая речь.

Недавно появилась новость, что в Россию вернулось ее потерянное в начале СВО «сокровище» — историк моды Александр Васильев. Тот самый фрик, который долгие годы вел на «Первом канале» передачу «Модный приговор», да и вообще считался одним из ведущих модных экспертов в стране.

Вот очень не понравилось Саше, что стране вынужденно пришлось сменить шмотки из сетевых одежных магазинов на камуфляж, он высказался об «агрессивной войне России» и мотанул на Запад. Тем более что оказалось, что данный гражданин обладает гражданством и такого могучего натовского соседа России, как Литва.

Но со временем что-то пошло не так. Историк моды оказался на Западе невостребованным. Наверное, потому, что там таких фриков в медиа через одного и у самих идет яростная борьба за денежные знаки. А тут какой-то Саша из России, серьезно?

Тем более что критическим заблуждением является вера в «хороших русских». Для Запада таких нет по определению. Несмотря на все русофобские заявления и интервью. Но самое интересное, что Саша Васильев преподает в Московском государственном университете. Просто представьте.

Как мне кажется, количество таких вот Саш начнет расти в геометрической прогрессии. И все они потянутся обратно, в Россию. Причина очень проста — ребята осознали, что поставили не на ту сторону.

И идеология тут совершенно не при делах. Им вообще плевать на идеологию. На патриотизм, на глобализм, на Украину, бандеровщину и демократическую ЛГБТ-партию США. Их всегда интересовали только денежные знаки.

И когда против России ввели санкции, они думали, что сейчас все в одночасье рухнет, могучий Запад раздавит страну, как скорлупку, а они, оставшись в России потеряют все. Ребятам надо было выбрать сторону, где, по их мнению будет тепло, сытно и денежно. И они выбрали.

Но оказалось, что Запад совсем не могуч, а Россию раздавить не получилось. Более того, она стала только сильнее.

На Украину эти придурки вообще, наверное, злы невероятно. Ведь многие из них реально верили, что сейчас ВСУ рванут — и через пару месяцев над Кремлем будет развиваться жовто-блакитный прапор.

Ребята критически ошиблись. И теперь у них задача сделать морду кирпичом, вид, как будто бы ничего не было и тихонько вернуться в Россию. Чтобы и дальше окучивать на бабки «эту страну».

Но тут есть один вопрос: а почему же все эти продвинутые, прогрессивные люди так ошиблись с выбором стороны? И ответ очень прост — они идиоты. Они предали не по убеждениям, а из-за своего идиотизма. И вот это самое смешное в этой истории.