Двойные стандарты США огорчили Макрона | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 23:30 Двойные стандарты США огорчили Макрона «Голос Мордора»: Макрон уличил США в двойных стандартах в ценах на газ РИА "Новости"

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США продают газ Европе в четыре раза дороже, чем своим потребителям — такую истину неожиданно выяснил президент Франции Эммануэль Макрон. И обиделся на Штаты. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» прокомментировал внезапное «прозрение» европейского лидера.

Далее — прямая речь.

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«Прозревший» Макрон

США снова обвинили в двойных стандартах. Но на сей раз это сделали не Сергей Лавров, Мария Захарова, или Владимир Соловьев. США обвинил в двойных стандартах… Эммануэль Макрон.

Говорит, что нехорошо поступают американцы — своим потребителям газ продают по одной цене, а европейским — в четыре раза дороже. Друзья и союзники так не поступают. Эммануэль Макрон очень сильно разочарован и огорчен.

Создается впечатление, что еще совсем чуть-чуть — и мсье Эммануэль начнет догадываться о чем-то нехорошем. А именно — о том, что Украина является не только инструментом против России, но и очень эффективным средством по разрушению Европы и ее экономики. И что газ продавать по такой цене европейцам американцы мечтали очень и очень давно. И делали все, чтобы эта их мечта сбылась.

На кого «работают» антироссийские санкции

Даже страшно становится за Макрона. А вдруг он начнет догадываться, кому был выгоден террористический акт на «Северных потоках»? Кому были выгодны санкции, которые не особенно бьют по России, зато настоящей кувалдой лупят по самой Европе? Вдруг у Макрона что-то щелкнет в голове и он задумается, а зачем европейцев заставляют в ущерб себе поддерживать Украину, отправляя туда, как черную дыру огромные деньги и вооружение?

Глядишь — и придется мсье Макрону вызывать Ambulance и ставить успокаивающий укольчик. Это же такой стресс — выйти из придуманного мирка и окунуться в реальность. Увидеть, что на бензозаправках километровые очереди, в супермаркетах дорожают продукты, а Париж чуть ли не каждый вечер наводнен десятками тысяч разгневанных граждан Франции, которые требуют от Макрона уйти в отставку. Мсье Эммануэль, вы не догадываетесь, почему?

ЛГБТ важнее газа

Но все же, не стоит так беспокоиться за Макрона. Он как-нибудь переживет этот кризис. Попробует позвонить Путину, но не дозвонится и тогда позвонит Зеленскому. А потом и Джо Байдену. И фрау Урсуле с сеньором Жозепом.

И они расскажут ему, что все хорошо, что евроатлантическая солидарность крепка, как никогда, а газ… Да какой к черту газ, когда надо беспокоиться о молодой украинской демократии и ценностях ЛГБТ-сообщества? А газ — это пустое, мелочи. Как и тысячи протестующих французов. Плевать на них.