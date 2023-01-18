Эксклюзив 18 января 2023, 21:36 Тест на знание латышского для россиян даст Латвии моральный мандат на убийство Журналист Авва: тест на знание латышского для россиян может стать причиной депортации flickr

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В Латвии отложила рассмотрение вопроса о процедуре проверки россиян на знание латышского. Граждане России с видом на жительство в этой стране должны будут сдать экзамен к 1 сентября 2023 года, иначе лишатся права на долгосрочное проживание. Латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва рассказал «360», что таким образом власти государства пытаются получить право обращаться с русскими так же, как с выходцами из Сирии и Ирака.

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Далее — прямая его речь.

Процедура сдачи экзамена

Еще неделю правительство будет обсуждать, можно ли предоставить льготы на оплаты госпошлины при сдаче экзамена на знание государственного языка. Она составляет 52 евро, для малоимущих. Что касается остального порядка, граждане России, имеющие вид на жительство в Латвии, должны будут зарегистрироваться с 1 по 24 февраля на прохождение этого теста.

Ожидается, что люди, которые зарегистрируются после 24 числа, будут сдавать его в порядке общей очереди, начиная с 1 августа. Информацию о времени и месте проведения экзамена каждый гражданин России, проживающий в Латвии, получит не позднее 1 апреля. Такая милая шутка-троллинг.

В Латвии на 1 сентября проживало почти 18 тысяч людей, имеющих российское гражданство в возрасте от 15 до 74 лет. После 75 пока (подчеркну, пока) тест на знание латышского сдавать не надо. Остальным необходимо, иначе им не продлят вид на жительство, то есть этих людей могут просто выслать из страны.

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Насильственная депортация

Практика внезапной и насильственной депортации в единичных случаях во всей Латвии отработана прекрасно. Вы за хлебом пошли, вас по дороге взяли и привезли депортировать — без ничего: без одежды, вот в чем были, без денег, без телефонов, номеров. Здесь нависает угроза массовой депортации.

Мне кажется, власти Латвии к такой массовой акции еще не готовы. Они, конечно же, еще будут эскалировать обстановку, поднимать совершенно истерическую русофобию, чтобы получить моральный мандат, делать с русским то же самое, что они (власти Латвии — прим. ред.) делают, например, с беженцами из Сирии или Ирака.

И «Врачи без границ», и Amnesty International сказали, что латвийские пограничники, а они входят в общую структуру МВД Латвии, пытают, избивают и часто убивают этих беженцев. В принципе их мечта — получить моральный мандат на убийство граждан России, находящихся в Латвии.

Это решение лежит в русле общей политики геноцида и вытеснения русской культуры, русского языка, русского населения с территории его исторического проживания. Латвия всю жизнь была такой же русской, как и латышской.