Умерла королева Елизавета II: какую роль играет монарх в Великобритании | 360°

Мир 09 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Монарх в Великобритании — номинальная фигура. Но Елизавета II все равно сыграла свою роль Доцент МГИМО Топорнин рассказал о номинальной роли монарха в Великобритании Источник фото: Rawpixel

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Смерть королевы не слишком отразится на политической ситуации в Великобритании, так как монарх — номинальная фигура, которая мало на что влияет. Однако за почти 70 лет правления Елизавета II стала одним из главных символов Великобритании, с которым связаны многие значимые события в жизни страны.

Роль монарха в Великобритании

В Великобритании фигура монарха является скорее номинальной, церемониальной фигурой. В стране действует парламентская монархия, при которой официально возглавляет страну член королевской семьи, но реальная власть остается в руках премьер-министра и правительства, рассказал «360» директор Центра европейской информации, доцент МГИМО и руководитель Информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин.

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«Монарх носит функции главы государства, но реальных полномочий по управлению Великобританией у него практически нет», — объяснил он.

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В действующей системе король и королева могут только советовать премьер-министру и правительству, как действовать в тех или иных ситуациях, однако оказать реальное влияние на политические решения монарх не может. Тем не менее глава правительства и сам кабмин официально действуют от лица и с позволения монарха.

«У монарха, как у главы государства, есть обязанности по так называемому протоколу: он общается с главами государств, принимает участие в различных государственных мероприятиях. Как глава Британского содружества наций, монарх является главой всех стран-участниц, включая Канаду и Австралию», — подчеркнул Топорнин.

Источник фото: РИА «Новости»

Елизавета II — символ новой империи

За 70 лет правления Елизаветы II многое поменялось как в самой Великобритании, так и в мире. Одним из главных событий начала царствования королевы стал распад Британской империи в том виде, в котором она существовала столетиями. После окончания Второй мировой войны колонии начали объявлять независимость, хотя часть стран сохранила членство в Содружестве наций — независимых государств, которые формально по-прежнему возглавлял британский монарх.

Этот период в истории описывают как крах империи, британские политические элиты были крайне обеспокоены утратой колоссальных территорий и, несмотря на бедственное положение самой Великобритании, рассчитывали на то, что королева сможет остановить распад. В это время Елизавета II действительно активно ездила по странам содружества, однако влиять на политические процессы там она не пыталась, оставаясь лишь символом монархии.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган, премьер-министр Источник фото: Flickr /

Одним из переломных моментов в правлении Елизаветы II называют войну за Фолклендские острова с Аргентиной. Каждая страна считала спорные территории своими, так как острова открывали дважды — британские и французские мореплаватели. В 1982 году Аргентина попыталась вернуть Фолклендские острова силой, однако британские военные дали отпор и удержали территорию за собой.

Тогда, по мнению некоторых историков, королева Елизавета и ее премьер-министр Маргарет Тэтчер доказали, что имперские амбиции Великобритании еще живы. В то время влияние Великобритании в мире стремительно ослабевало, а победа в войне стала символом нового величия бывшей империи.

Королева и гибель принцессы Дианы

Елизавету II неоднократно обвиняли в причастности к смерти принцессы Дианы Спенсер, жены своего старшего сына Чарльза, теперь взошедшего на трон. Британская пресса не раз писала о том, что королева недолюбливает невестку, так как леди Ди, как ее называли в Великобритании, пользовалась беспрецедентной народной любовью и из-за этого якобы имела даже больше власти, чем Елизавета II.

Принц Чарльз и принцесса Диана развелись в 1996 году после того, как всплыла информация о его романе с Камиллой Паркер-Боулз. Расставание супругов вызвало большой скандал, к тому же Диана опубликовала мемуары о не самых приятных сторонах жизни в королевской семье. Пресса даже писала о том, что есть лишь один человек, которого боится Елизавета II, — и это Диана Спенсер, оставшаяся народной любимицей и после развода с Чарльзом.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день объявления о помолвке, 24 февраля 1981 года Источник фото: flickr / Joe Haupt CC BY-SA 2.0

Леди Ди погибла 31 августа 1997 года в Париже в автокатастрофе вместе со своим спутником, сыном египетского миллионера Доди Аль-Файедом. По официальным данным, водитель их машины Анри Поль был сильно пьян, превысил скорость, пытаясь оторваться от папарацци, и не справился с управлением в тоннеле моста Альма. Пассажиры и водитель не были пристегнуты и скончались на месте. Французские и британские следователи сошлись на том, что авария была несчастным случаем.

Однако многие не согласны с этой версией, в том числе и отец Доди Аль-Файеда Мохаммед. Он настаивал на том, что гибель его сына и леди Ди — убийство, подстроенное по заказу королевской семьи Великобритании. Якобы там не могли смириться с мыслью о том, что мать будущего короля может не только связать жизнь с мусульманином, но и родить от него ребенка, писало издание People.

Подогревала версию о причастности королевской семьи к трагичной гибели принцессы и реакция королевы Елизаветы II. Она так и не вышла к народу с официальным заявлением по случаю смерти невестки, оставшись с сыном и внуками на каникулах в одной из своих загородных резиденций. Британцы были недовольны продолжительным молчанием королевы, а когда она в итоге обратилась к нации, речь сочли слишком сдержанной. Это вкупе с огромным количеством скандалов, которые навлекла на королевскую семью леди Ди, заставило многих поверить в причастность Елизаветы II к ее гибели, но никаких доказательств этому до сих пор нет.

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