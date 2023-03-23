Мир 23 марта 2023, 16:52 Потеряли общий язык с народом. Молдавские власти на пути к румынской аннексии Политтехнолог Маркелов: главная проблема молдавского общества — чрезвычайная расколотость РИА «Новости»

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Молдавский язык стал румынским по решению президента республики Майи Санду. Последнее время таких новостей все больше — на фоне сообщений о массовых протестах. «360» узнал, правда ли, что Румыния готовит аннексию Молдавии, а также попытался понять основные причины событий, происходящих в этом регионе.

Простые решения сложного вопроса

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, согласно которому молдавский язык теперь стал румынским. Она заявила, что это сработает на объединение общества.

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Вопрос о различении языков и диалектов гораздо сложнее, чем может показаться, отметила в разговоре с «360» профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Мира Бергельсон.

Есть сугубо лингвистические признаки, по которым можно назвать тот или иной язык самостоятельным. Важно опираться на специально выработанные объективные критерии, объяснила филолог. Нужны консультации специалистов по румынскому языку и его диалектам, а также специалистов, которые вырабатывают такие критерии применительно к разным языкам, добавила профессор.

Однако обычно на первый план выходят именно историческая традиция и политические соображения, напомнила Бергельсон.

«Язык, на котором говорили в Бухаресте, подвергшись там влиянию немецкого, австрийского и других языков, мог чуть-чуть отличаться от языка, на котором говорили крестьяне в восточной части Трансильвании, как тогда назывался этот регион, — в Бессарабии, но в принципе это, конечно, был один язык — румынский», — уточнила она.

За XX век молдавский язык, развиваясь в значительной степени самостоятельно, отдельно и под влиянием русского, а также других процессов XX и XXI века, стал гораздо сильнее отличаться от румынского, чем 150 лет назад. Достаточно ли этого, чтобы называть его отдельным языком или только вариантом румынского, — вопрос и предмет научной лингвистической дискуссии, констатировала профессор.

Очевидно, что решение Майи Санду о переименовании языка опасно для стабильности в стране с учетом массовых протестов, направленных против политической и социально-экономической политики правительства Молдавии. Вместо решения внутренних социальных проблем власти думают, как угодить Румынии в частности, а также НАТО и США — в целом.

Но эта стратегия понятна, ведь значительная часть высших чиновников Молдавии, включая президента, имеют румынский паспорт.

Президент Молдавии Майя Санду / РИА «Новости»

Румыния плюс Молдавия равно протест

Современная Молдавия — государство-банкрот, большинство ее граждан молодого и среднего возраста работают в Европе, имея румынский паспорт. Об этом в беседе с «360» напомнил политический советник, политтехнолог Сергей Маркелов.

Республика давно находится под экономическим и политическим влиянием ЕС и Румынии, добавил он. Тем не менее значительная часть населения против потери политической субъектности.

Объединение Румынии и Молдавии — логичный шаг исключительно и только с точки зрения тех сценаристов, которые придумали все это, заявил Маркелов. Оппозиционность, которая существует сегодня в молдавском обществе, указывает на то, что слияние, наоборот, нелогично, подчеркнул политтехнолог.

По оценке политического советника, чем ниже спуститься в иерархии молдавского общества, тем больше протестных настроений можно увидеть.

«Многие люди готовы жить только в чисто субъектной молдавской парадигме. Они хотят жить в стране под названием Молдавия, другой вопрос — их никто об этом не спрашивает. Или спрашивают, но обманывают, перевирая их ответы на вопрос интеграции с Румынией», — сказал специалист.

Основная проблема нынешней Молдавии — раскол общества, в том числе по демографической пирамиде.

«Молодому населению Молдавии по большей части плевать, как будет называться их страна. Они видят, что страна-банкрот, вокруг один бандитизм и уголовные дела. Им важно только то, сколько евро у них в кармане. На этом людей и ловят», — добавил Маркелов.

«Раздерганность» общества и способствует манипулятивным сценариям, которые хотят реализовать в руководстве страны под знаменем якобы возвращения исторической справедливости. Хотя, конечно, с точки зрения здравого смысла и истории это вранье, что не мешает, правда, молдавским властям, констатировал политический советник.

Врут они и по поводу «пророссийскости» молдавского протеста, уверен Маркелов.

Им выгодно подавать это как пророссийские протесты, но это не так. Россия в данном случае — только спокойный наблюдатель, маловероятно, чтобы она создавала в Молдавии какие-то протесты. Это не та страна, где нужно играть нам в большие геополитические игры. Сергей Маркелов

Запутанная история

Некоторые румынские политики положили глаз не только на молдавские территории, но и на украинские: Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Соответствующий законопроект внесли в парламент Румынии.

Но есть вероятность, что и сама Украина готовится к боевым действиям вокруг Приднестровья. Тем не менее Маркелов убежден, что Киев не прибегнет к масштабному военному сценарию.

«В реальности украинские войска, какие-нибудь 150 солдат ВСУ, могут зайти в Приднестровье, они готовы к этому, они раздражены и могут продемонстрировать достаточное состояние невротизма и азарта, если им дадут денег под это дело», — предположил специалист.

Конечно, украинские власти могут сдуру что-то сделать, но общественности это подадут не как решение официального Киева, а как «очень запутанную историю», подытожил собеседник «360».