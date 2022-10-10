У нынешнего президента Молдавии достаточно шансов попасть на второй срок | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber У молдавской оппозиции нет шансов на победу. Политическая судьба Януковича никого ничему не научила Политолог Светов: у президента Молдавии Санду достаточно шансов пойти на второй срок Фото freepik.com и РИА «Новости»

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Молдавский оппозиционер Илан Шор уверен: если Кишинев присоединится к санкциям против Москвы, это станет объявлением войны своим гражданам. Однако политика и его коллег жители не любят: люди хорошо помнят их бездействие в правительстве бывшего президента страны Игоря Додона, рассказал «360» политолог и журналист Юрий Светов. Кроме того, большинство молдаван голосуют из-за границы, а там нынешнего лидера Майю Санду превозносят СМИ.

Далее — прямая речь политолога.

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Президент Молдавии пойдет на второй срок

Слова господина Илан Шора, который сейчас скрывается за границей, так как его заподозрили в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах, лишив парламентского иммунитета, — преувеличение. Точнее, заявление, сделанное в политических целях.

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Если бы у народа Молдавии действительно было жесткое противостояние с правительством, у власти находилась бы не нынешний президент Майя Санду, а партия господина Шора. Тем более что опросы общественного мнения показывают, что у главы государства есть вполне реальные шансы снова победить на выборах.

Отсюда можно сделать вывод: граждане Молдавии не слишком возражают против политики Санду. Это касается в том числе присоединения к действиям Запада против России.

РИА «Новости»

Судьба Януковича никого не учит

Мимо внимания экспертов прошло одно важное обстоятельство. Было время, когда в России работало много граждан Молдавии. Однако вот уже несколько лет их нет: они массово уехали в Западную Европу. И там, где еще недавно были крики о польских сантехниках, которые занимают рабочие места европейцев, теперь то же самое говорят про молдаван.

Поэтому нужно учитывать то обстоятельство, что в президентских и парламентских выборах участвуют граждане Молдавии, проживающие в Европе. Именно голоса этих людей принесли победу Санду. Они же обеспечат ей лидирующие позиции на следующих выборах. Ведь за границей на молдаван оказывается мощное пропагандистское давление.

Все, включая работодателей, им популярно объясняют: не будете голосовать за Санду — у вас не будет работы. Перед выборами нынешний президент Молдавии вообще не вылезала с канала Euronews. Там с ней делали большие интервью, ее представляли как знающего и компетентного политика, Санду постоянно мелькала в новостях.

Сейчас на выборах произойдет та же самая ситуация. А оппозиция во главе с Шором не сможет выиграть, поскольку люди им не доверяют. По примеру многих других деятелей стран — бывших республик СССР, эти политики, когда были у власти, бездействовали и старались усидеть на двух стульях.

Они ничего не делали для улучшения и нормализации отношений с Москвой и в то же время с удовольствием взаимодействовали со структурами Евросоюза. А когда их выгнали из власти, вдруг вспомнили о России и начали кричать «Помоги нам!». Видимо, судьба экс-президента Украины Виктора Януковича никого ничему не научила.

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