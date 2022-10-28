Обезумевшие вашингтонские старцы могут превратить США в разрозненные банановые республики | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 17:23 Обезумевшие вашингтонские старцы могут превратить США в разрозненные банановые республики Политолог Макеева предупредила США об угрозе распада на несколько республик Unsplash

Читать 360tv в

В ближайшее десятилетие США перестанут быть центром однополярного мира. Если Вашингтон не изменит политический курс, это приведет к неминуемому распаду страны не несколько отдельных республик, заявила «360» политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Реклама

Далее — прямая речь.

Тектонические сдвиги

На мой взгляд, Владимир Путин провозгласил создание многополярного мира, подчеркнул, что Россия не претендует на роль мирового гегемона. Единственное, что миру предстоит, безусловно, пересмотреть, — это то, что остатки однополярного мира все еще имеют место.

Думаю, в ближайшую неделю, максимум месяц, мы опять будем наблюдать тектонические сдвиги в системе международных отношений.

Будут меняться векторы, создаваться новые блоки, будет меняться отношение государств к уже имеющимся блокам.

Вообще, в современном мире действительно полностью независимых государств не так уж много. Так или иначе, наверное, стоит говорить о России и США. С появлением новых полюсов эта тенденция будет усиливаться, будут меняться силовые вектора в мире.

Россия все-таки евразийская держава, и полная переориентация на Восток мало реальна. Да, в принципе, для самой Европы естественно сотрудничество с Россией. Если сейчас тот же ЕС — фактически протекторат США, то в будущем стоит ожидать, что в европейских странах возьмут верх разумные суверенные элиты.

Они будут понимать, что для этих государств естественнее сотрудничать с Россией, нежели с США, которые находятся за тысячи километров и реализуют геополитические авантюры.

«Банановые республики Америки»

США предстоит стать еще одним полюсом. Из единственного полюса, которым они стали после поражения СССР, они станут одним из полюсов многополярного мира. Это будет хорошо и для населения Штатов, потому что руководство этой страны наконец-то займется внутренними проблемами, перестанет тратить деньги на демократию по всему миру, военные сетевые авантюры и поддерживать оппозицию, где только нет.

Все эти усилия и средства пойдут внутрь США. Если этого не произойдет и обезумевшие вашингтонские старцы будут продолжать настаивать на том, что они до сих пор в силе и в порядке, боюсь, они могут превратиться в разъединенные государства Америки.

Это будет какое-то количество воюющих между собой маленьких банановых республик.