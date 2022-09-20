Рост цен на зерно в Европе не вызовет серьезные «хлебные бунты» | 360°

Мир 20 сентября 2022, 03:58 Поделиться Telegram

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Viber Европе предрекли «хлебные бунты». Но рост цен не заставит жителей выйти на улицы с топорами и палками Профессор Холод заявил, что «хлебный бунт» в Европе маловероятен Pixabay.com

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Европа замерла в ожидании «хлебных бунтов» из-за рекордного роста цен на хлебобулочные изделия — они подорожали в среднем на 18%. В сложной ситуации на продовольственном рынке обвинили украинский кризис и энергетический дефицит. Однако ждать разъяренных европейцев на улицах не стоит, рассказал «360» доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, профессор Леонид Холод. Он уверен, что достаточная зажиточность населения позволит сгладить относительно небольшое подорожание.

«Могут пошуметь»

Профессор отметил, что рост цен на хлеб в Европе на 18% вряд ли приведет к народному бунту. Это не произойдет по нескольким причинам, в числе которых высокий уровень дохода среднестатистических европейцев и низкое потребление хлеба.

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В Европе в домохозяйствах доля расходов на продукты питания не самая большая, население достаточно зажиточное, отметил Холод. Для малообеспеченной прослойки европейцев в странах ЕС предусмотрены социальные программы, которые финансируются из бюджета. При ухудшении ситуации с платежеспособностью малообеспеченных граждан просто увеличат бюджетные расходы, которые в европейских странах «не самые слабые».

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«Мне кажется, что могут пошуметь в Европе. Порог чувствительности достаточно низкий и при повышении цен на несколько процентов они могут шуметь. Но если понимать под бунтом бегущих по улицам людей с палками, топорами и так далее, то я не думаю, что до этого дойдет», — заявил профессор.

Кто виноват?

В Европе причиной повышения цен на хлеб называют, среди прочих, украинский кризис. Профессор частично согласился с этим утверждением, однако пояснил, что это далеко не единственная и даже не основная причин.

«Они повышались и в связи с украинскими проблемами, в связи с не очень хорошими природными климатическими условиями весны этого года. <…> Во-первых, цены разгонялись природным фактором, во-вторых — украинской закупоркой. В-третьих, цены разгонялись на мировом рынке по китайским причинам», — пояснил Холод.

Профессор отметил, что по весенним причинам не лучшим образом сев прошел во Франции, которая является крупным производителем зерновых. В Северной Америке отсеялись на несколько процентов хуже. В Китае не удался осенний сев, также причиной стали природные факторы. Поэтому Китай грозил увеличить закупки на мировом рынке.

«Китай — самая большая зернопроизводящая страна и самая большая зернопотребляющая страна в мире. Китайцы производят больше всех на свете, но ничего на мировой рынок не поставляют, только оттуда покупают», — заметил профессор.

Pixabay.com

Ситуация в Индии также повлияла на мировой рынок — весна там выдалась сухая и жаркая, зерновых посеяли меньше. Кроме того, там даже грозились запретить экспорт риса. В итоге ограничились только запретом на вывоз дробленого низкосортного риса, а на качественный рис увеличили вывозные пошлины. В Индии очень большие сельхозугодья и самые крупные площади риса.

«Вот все эти моменты — они стали причиной того, что где-то с февраля по май цены росли бурно и были рекордно высокими где-то в мае–июне. Потом более или менее ясность по урожаю наступила — раз. Начались переговоры по украинским закупкам», — подытожил Холод.

«Затычки» с российским и украинским зерном

Экономист отметил, что мировой рынок зерновых очень узкий, а украинские «зависшие» объемы на нем весьма существенны.

«Когда сравнивают украинские зависшие объемы с объемами мирового производства — это не корректно. Надо сравнивать с объемами мирового рынка зерновых, на котором обращаются лишь излишки», — подчеркнул эксперт.

Холод отметил, что есть страны, которые больше всех производят, больше всех потребляют и ничего не вывозят — например, Китай. Есть страны, которые вообще ничего не производят и только ввозят. Есть страны, которые производят, что-то потребляют у себя и излишки вывозят. По словам профессора, вывозящих стран не так много.

«Так вот, относительно величины общего мирового рынка украинские „зависшие“ партии были в общем-то весомые. Это были партии текущих контрактов. То есть то, что должно было поставляться, но не поставлялось», — пояснил экономист.

Также Холод отметил проблемы с вывозом российского зерна. На данный момент экспорт зерновых из России меньше, чем он мог бы быть при экспортном потенциале страны. Причина тому — организационные, логистические и платежные «затычки».

«Они обходятся, конечно, можно преодолеть их, но это деньги. А рынок — это же конкуренция ценовая помимо всего прочего», — пояснил Холод.

При прохождении всех препятствий увеличивается себестоимость продукции и продавец оказывается в невыгодных конкурентных условиях.

«Если с российским зерном никаких квазисанкционных затычек не будет, то ничего катастрофического не произойдет», — заявил профессор.

При условии, что и с вывозом украинского зерна проблем не будет, добавил Холод.

«Зерно — оно национальности не имеет. Северное причерноморье давало до 30% на мировом рынке в ассортименте», — подчеркнул собеседник издания.

Он пояснил, что некорректно утверждать, что Украина поставляет мало пшеницы. Вместо этого украинцы вывозят много кукурузы и ячменя, то есть зерновые в ассортименте, пояснил эксперт. У каждого региона есть своя специализация.

Pixabay.com

«Если северное причерноморье не будет сбоить как поставщик, то ситуация не будет катастрофической. Если будет сбоить, то посмотрим», — отметил Холод.

Также профессор упомянул ситуацию в Европе — во время вегетативного периода случилась засуха. Предположительно, Европа соберет на 16% меньше урожая, а это значит, что мировой рынок потеряет объемы зерновых, отметил Холод.

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