Эксклюзив 22 июня 2023, 13:03 🙏Запасы кислорода на исходе. Могут ли выжить люди в батискафе «Титан»? Инструктор по выживанию Гегельский: времени на спасение батискафа «Титан» почти нет Батискаф «Титан» / OceanGate Expeditions

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Подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, пропал вечером в воскресенье. На его борту — пять человек, которые отправились в двухчасовую экспедицию к пассажирскому лайнеру «Титаник», затонувшему в 1912 году и теперь покоящемуся на четырехкилометровой глубине в Северной Атлантике. Поиски продолжаются несколько суток, но запасов кислорода в батискафе хватит на пару часов. Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Олег Гегельский рассказал «360», если ли еще шансы на спасение людей.

Далее — прямая речь.

Надежды остается все меньше — она стремится к нулю, если уже не достигла его. Проблема в том, что батискаф — не штатный спускаемый аппарат, а маленькая посудина, в которой нет приборов для поиска.

Чтобы определить его точное местоположение, нужно быть максимально приближенным к точке погружения. Там большие глубины, и произошла нештатная ситуация. Батискаф находится не в точке предполагаемого погружения — это главная проблема.

Чтобы провести операцию по поднятию, понадобятся средства, специальные суда и — что самое печальное — время, которого уже нет. «Титан» не зацепить задним крючком, а нужно доставать.

Прогнозы очень печальные. Если лодочные сигналы по местонахождению не работают, то остается только один способ — механический, звуковой.

У глубоководного батискафа толстые стенки, поэтому звук будет сильно глушиться. Пространство внутри «Титана» катастрофически мало, поэтому запасы воздуха на пределе. Если люди на борту не смогли себе до сих пор помочь, то их возможности ограничены.

На таких глубинах прозрачность воды достаточно низкая. Их не могут найти даже сканами.

Чтобы опустить трубы и наблюдать за батискафом, нужно погрузить их очень глубоко, а в 10-15 метрах уже ничего не видно. Даже если глубоководный робот французского судна Atlante их отыщет, то нужно время. Возможно, больше суток.