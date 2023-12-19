Эксклюзив 19 декабря 2023, 12:39 Мобилизацию женщин на Украине назвали уничтожением нации Политолог Михайлов: украинские женщины сбегут из страны в случае мобилизации Mathias Bergeld / Global Look Press

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Украинские власти рассматривают распространение обязательной мобилизации женщин в случае ухудшения ситуации на фронте. С таким заявлением выступила депутат Рады от фракции «Голос» Инна Совсун. Она подчеркнула, что пока не выработан механизм призыва женщин с детьми, а также военные должности, на которые они могут претендовать. Политолог Евгений Михайлов в комментарии «360» назвал идею украинских властей продолжением программы по уничтожению нации.

Далее — его прямая речь.

Украинский режим продолжает сходить с ума. Вопиюще выглядит ситуация с призывом женщин в украинскую армию. Недавно нардепы Украины провели опрос, готовы ли женщины отказаться от гражданства Украины чтобы не идти на фронт: 70% опрошенных заявили, что готовы пойти на такой шаг.

Ситуация весьма трагичная. Женщины будут бежать под любым предлогом. Но уже сейчас мы видим, что даже беременные находятся на линии соприкосновения.

Укрорейх решил полностью уничтожить украинскую нацию: сначала выбили всех боеспособных мужчин, которые могли сражаться, а теперь принялись за женщин. Это трагедия украинского народа, который начинает понимать, что надо что-то менять.

Я не знаю, как сейчас начнут бежать эти женщины, которые сначала прикрывали своих мужчин, прячущихся в подвалах из-за войны, а сейчас их начнут самих брать на фронт.

Наверняка введут какие-то издевательские градации: если у вас двое детей, а не трое, значит, вы можете идти на фронт. Если у вас детям от 12 лет — вы можете идти на фронт. В противостоянии такому варварскому способу мобилизации женщины начнут применять максимум усилий, чтобы избежать поездки на передовую.

Они и без того достаточно боевые: выходят без всякого страха на митинги и протесты в защиту мужчин, поэтому могут оказать достойное сопротивление властям.Но ситуация на Украине катастрофическая и ее нужно менять. Но сделать это может только Россия.