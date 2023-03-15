15 марта 2023, 21:41
Многополярный мир на подходе. Позицию гегемона США не удержат
Политолог Самонкин заявил, что конфликт на Украине стал для США экспериментом
Журналист Сеймур Херш предупредил, что США могут открыто вмешаться в боевые действия на Украине, если появятся явные перспективы полного поражения ВСУ. Политолог Юрий Самонкин объяснил «360», что американцам невыгодна такая стратегия: проще найти следующую страну, которую можно будет натравливать на Россию.
Далее — его прямая речь.
Запад намеренно растил неофашизм
В данной ситуации Соединенным Штатам достаточно невыгодно вмешиваться в открытый конфликт. Украину выбрали не случайно: через эту страну можно вести достаточно мощную информационную гибридную войну, направленную на смену режима внутри российского государства.
Также США надеются и на ослабление российского самосознания: ведь мы с украинцами фактически единый славянский народ. Запад прекрасно это понимал и выращивал украинскую гидру неонацизма, чтобы противопоставить Россию Украине, стравить нас друг с другом на поле боя.
Запад достаточно грамотно обрабатывал украинский народ, однако Россия смогла сыграть на опережение. Специфика российской специальной военной операции подразумевает полную демилитаризацию, денацификацию и изменение самого украинского сознания.
И это уже происходит: очень много украинских военнопленных уже сейчас уже прекрасно понимают всю подноготную данного противостояния. Идет формат улучшения отношений на освобожденных территориях. И работу, безусловно, надо продолжать в этом году.
США проверяют Россию
Сами американцы, кроме поставок оружия, в этот конфликт не вмешиваются. Для них это эксперимент: они проверяют нас на боеспособность, смотрят наши сильные и слабые стороны. Фактически мы делаем то же самое, считаем их плюсы и минусы.
Все это потом выливается в рамках отдельных военных стратегических учений, которые американцы могут проводить со своими европейскими союзниками на территории Европы и Прибалтики.
Россия тем временем будет тоже проводить такие же совместные учения со своими союзниками — с тем же самым Китаем, Белоруссией на прибалтийской границе и в Тихом океане.
Противостояние на века
Сейчас в воздухе витает такая международная пауза в виде этакого закрытого гибридно-информационного противостояния, напоминающего поздний биполярный мир Советского Союза и США.
Тогда казалось, что ядерная война не за горами. Однако стороны как-то умудрялись приходить к компромиссам. И в нынешней ситуации мы сейчас видим аналогичную расстановку сил, которая играет не в пользу западного мира.
Позиция республиканцев в США намного сильнее и популярнее, чем позиция демократов, которые выступают за абсолютную войну. Поэтому вероятность реальных боевых столкновений между Россией и Западом не превышает 15-25%.
Ведь если киевский режим проигрывает, Украина автоматически уходит в российскую зону влияния. Мы восстановим историческую справедливость и исправим ошибку, из-за которой произошел развал СССР в 1991 году.
В этом случае Запад будет искать другие фланги такого же противостояния, начиная со Средней и Центральной Азии. Попытаются с нами в Арктике конкурировать, в Латинской Америке, Африке и так далее.
Сам цикл противостояния России и Запада длится немало веков и эпох. В настоящее время преемником этого имперского управления англосаксонского мира выступают Соединенные Штаты Америки.
Многополярный мир зарождается
Мне кажется, что как минимум до 2024-2025 годов будет такая точка кипения вокруг неопределенности: Западу вроде и хочется повоевать с нами, но в то же время есть серьезные риски окончательного падения однополярного мира.
Американцы прекрасно понимают, что сейчас политическая, экономическая, военно-технологическая и уж тем более информационная инициативы играют не в их пользу. Мир очень сильно расшатан, и собирать коалицию союзников, чтобы идти снова против России мощным крестовым походом, не получится.
Сейчас все союзники НАТО, а уж тем более альтернативные страны, начинают играть по своим собственным правилам. Многополярный мир формируется намного сложнее, ведь здесь приходится учитывать интересы каждой страны, цивилизации, народа.
США
Россия
Запад
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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