Эксклюзив 15 марта 2023, 21:41 Многополярный мир на подходе. Позицию гегемона США не удержат Политолог Самонкин заявил, что конфликт на Украине стал для США экспериментом freepik

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Журналист Сеймур Херш предупредил, что США могут открыто вмешаться в боевые действия на Украине, если появятся явные перспективы полного поражения ВСУ. Политолог Юрий Самонкин объяснил «360», что американцам невыгодна такая стратегия: проще найти следующую страну, которую можно будет натравливать на Россию.

Далее — его прямая речь.

Запад намеренно растил неофашизм

В данной ситуации Соединенным Штатам достаточно невыгодно вмешиваться в открытый конфликт. Украину выбрали не случайно: через эту страну можно вести достаточно мощную информационную гибридную войну, направленную на смену режима внутри российского государства.

Также США надеются и на ослабление российского самосознания: ведь мы с украинцами фактически единый славянский народ. Запад прекрасно это понимал и выращивал украинскую гидру неонацизма, чтобы противопоставить Россию Украине, стравить нас друг с другом на поле боя.

Запад достаточно грамотно обрабатывал украинский народ, однако Россия смогла сыграть на опережение. Специфика российской специальной военной операции подразумевает полную демилитаризацию, денацификацию и изменение самого украинского сознания.

И это уже происходит: очень много украинских военнопленных уже сейчас уже прекрасно понимают всю подноготную данного противостояния. Идет формат улучшения отношений на освобожденных территориях. И работу, безусловно, надо продолжать в этом году.

США проверяют Россию

Сами американцы, кроме поставок оружия, в этот конфликт не вмешиваются. Для них это эксперимент: они проверяют нас на боеспособность, смотрят наши сильные и слабые стороны. Фактически мы делаем то же самое, считаем их плюсы и минусы.

Все это потом выливается в рамках отдельных военных стратегических учений, которые американцы могут проводить со своими европейскими союзниками на территории Европы и Прибалтики.

Россия тем временем будет тоже проводить такие же совместные учения со своими союзниками — с тем же самым Китаем, Белоруссией на прибалтийской границе и в Тихом океане.

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Противостояние на века

Сейчас в воздухе витает такая международная пауза в виде этакого закрытого гибридно-информационного противостояния, напоминающего поздний биполярный мир Советского Союза и США.

Тогда казалось, что ядерная война не за горами. Однако стороны как-то умудрялись приходить к компромиссам. И в нынешней ситуации мы сейчас видим аналогичную расстановку сил, которая играет не в пользу западного мира.

Позиция республиканцев в США намного сильнее и популярнее, чем позиция демократов, которые выступают за абсолютную войну. Поэтому вероятность реальных боевых столкновений между Россией и Западом не превышает 15-25%.

Ведь если киевский режим проигрывает, Украина автоматически уходит в российскую зону влияния. Мы восстановим историческую справедливость и исправим ошибку, из-за которой произошел развал СССР в 1991 году.

В этом случае Запад будет искать другие фланги такого же противостояния, начиная со Средней и Центральной Азии. Попытаются с нами в Арктике конкурировать, в Латинской Америке, Африке и так далее.

Сам цикл противостояния России и Запада длится немало веков и эпох. В настоящее время преемником этого имперского управления англосаксонского мира выступают Соединенные Штаты Америки.

Многополярный мир зарождается

Мне кажется, что как минимум до 2024-2025 годов будет такая точка кипения вокруг неопределенности: Западу вроде и хочется повоевать с нами, но в то же время есть серьезные риски окончательного падения однополярного мира.

Американцы прекрасно понимают, что сейчас политическая, экономическая, военно-технологическая и уж тем более информационная инициативы играют не в их пользу. Мир очень сильно расшатан, и собирать коалицию союзников, чтобы идти снова против России мощным крестовым походом, не получится.

Сейчас все союзники НАТО, а уж тем более альтернативные страны, начинают играть по своим собственным правилам. Многополярный мир формируется намного сложнее, ведь здесь приходится учитывать интересы каждой страны, цивилизации, народа.