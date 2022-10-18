Следователи из ФРГ не смогли установить причастных к утечкам на «Северных потоках» | 360°

Мир 18 октября 2022, 15:48 (обновлено: 18 октября 2022, 16:56) Многоходовая игра. Германия не нашла виновников теракта на «Северных потоках» Адвокат Ярмуш: Россию могут специально не допускать к расследованию по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Немецкие следователи не смогли установить виновников утечек на «Северных потоках». Более того, многие европейские чиновники намекают на причастность России к ЧП и не допускают ее к расследованию. Эксперты, однако, уверены, что Москве не нужно было устраивать подрывы: она могла бы просто перекрыть вентиль. И единственный, кому теракт был выгоден, — Запад. Правда, обвинят ли его, пока не известно.

Виновники теракта не найдены

Следственные органы Германии пришли к выводу, что утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — результат диверсии. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Одна из основных версий заключается в том, что взрывные устройства доставили на место на судне, затем погрузили в воду и привели в действие — дистанционно.

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Непосредственных виновников, по данным СМИ, следствие установить так и не смогло. Тем не менее некоторые местные чиновники придерживаются мнения, что это был саботаж, и подозревают даже Россию.

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Почему Россию не допускают к расследованию

Инцидентов такого масштаба, когда речь идет о подрыве международного газового трубопровода, сложно припомнить. Расследование проводили в условиях повышенной секретности, не допустили даже российских специалистов, хотя они имеют непосредственное отношение к «Северным потокам». Об этом «360» рассказала эксперт по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.

«Это беспрецедентный случай недопуска России к расследованию. <…> По моим сведениям, немецкие следователи заявили, что они считают, что именно Россия виновна в этом саботаже, чуть ли не [сама] подорвала собственные трубопроводы. <…> Такая информация уже в западные СМИ просочилась, хотя там никаких обвинений не выдвигали», — пояснила она.

По словам Ярмуш, ситуация на «Северных потоках» напоминает историю с крушением малайзийского лайнера весной 2014 года под Донецком. Тогда российскую сторону тоже не допустили к расследованию катастрофы, а все данные скрыли. Это было сделано для того, чтобы обвинить Москву.

«Сейчас ситуация очень похожа — не по масштабу, конечно, но по сути. Россию не допускают к расследованию, собирают какие-то данные. Что это за данные? Все засекречено. Потом или скажут, что установить виновного невозможно, или обвинят Россию в том, что она сама взорвала свои трубы, чтобы не исполнять обязательства по поставкам газа в Европу. Многоходовая игра, чтобы местные потребители, граждане этих стран, которые будут сейчас замерзать, видели одного виновника своих проблем — Россию», — подчеркнула адвокат.

РИА «Новости»

«Мы бы просто перекрыли вентиль»

Правозащитник Александр Ионов отметил, что Россия менее всех заинтересована в подрыве «Северных потоков». Ведь у страны нет желания рушить то, что она долгие годы строила и благодаря чему получала деньги.

Мы на протяжении десятка лет гордились тем, что построили столь важные энергоэффективные проекты, которые отвечают всем требованиям экологической безопасности, выступают основой энергетической безопасности государств ЕС. Поэтому ангажированность <…> в первую очередь проявляется в том, что страны, через которые пролегают эти нитки, отказывают Москве в участии в расследовании. Александр Ионов Правозащитник

Собеседник «360» подчеркнул, что на сегодня у российской стороны нет необходимой информации о ходе расследования и предполагаемых мотивах того, кто это сделал. Однако очевидно, что во взрыве были заинтересованы именно спецслужбы Запада.

«Если бы Россия хотела вывести из строя „Северный поток“, мы бы просто перекрыли вентиль. На этом бы все закончилось. Не нужно взрывать трубу, которая лежит на морском дне, не нужно портить экологию огромными выбросами метана, который содержится в газе», — подытожил Ионов.