Эксклюзив 28 марта 2023, 19:54 Много шума из ничего. Перехват американского GLSDB доказал превосходство России Военный эксперт Матвийчук: перехват боеприпаса GLSDB доказал превосходство России в небе РИА «Новости»

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Российская ПВО впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации. Военный эксперт Анатолий Матвийчук напомнил «360», что эти летающие бомбы ВСУ доставили США. Один из снарядов ВС России достаточно быстро сбили, в очередной раз продемонстрировав свое превосходство в небе.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Американцы поставили украинцам последние свои разработки: это достаточно дешевое средство, но оно высокоточное и вполне мощное. Сегодня такая бомба попала в поле зрения нашей ПВО. Этим мы доказали, что способны сбивать такие объекты, и никакой такой шумихи на поле боя не случилось. Прилетела — сбили, будем и последующие сбивать.

Реактивный снаряд GLSDB был когда-то обыкновенной бомбой, которая впоследствии получила инерционную систему наведения. Ее можно запускать не только с летательных аппаратов, но и выстреливать с помощью реактивных систем залпового огня.

«Неудобный» снаряд

В том, чтобы сбить GLSDB, есть определенные трудности, связанные с его маленьким размером. Российские системы, те же «Панцири», как раз и заточены на обнаружение таких малоразмерных летательных аппаратов.

Сейчас все российские комплексы противовоздушной обороны различного назначения работают комбинированно. Используются разные способы разведки — это, например, ультразвуковые, инфракрасные и фотоконтрастные каналы. В комплексе они создают достаточно хорошую систему противодействия средствам поражения противника и во многом превосходят аналоги других стран, в том числе и США.