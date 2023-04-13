Эксклюзив 13 апреля 2023, 19:35 Мнимое чувство превосходства. Перерастет ли прокси-война НАТО против России в открытый конфликт Политолог Ярошенко: НАТО пытается убедить мир, что способен разделаться с Россией РИА «Новости»

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В МИД России заявили о возросшем риске вооруженного столкновения страны с НАТО. Причина — принятие в альянс стран Балтии. Запад мнимо верит в превосходство своей армии над российской и пытается в этом убедить другие государства, заявил в беседе с «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Далее — его прямая речь.

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Прямые риски

Речь идет о прямом вооруженном противостоянии и «доядерной войне». Все-таки мы продолжаем надеяться и прилагать необходимые усилия к тому, чтобы даже при прямом вооруженном столкновении, риски которого возрастают, это не перешло в обмен [ударами] ядерным оружием.

В прямое вооруженное столкновение может перерасти нынешняя прокси-война НАТО против России. Очевидно, что с киевским режимом последняя покончила прошлым летом, когда у ВСУ закончилось вооружение, техника.

Сейчас большая часть оружия и военной боевой техники предоставлены странами Североатлантического альянса. Оттуда же прибыли больше 20 тысяч наемников, которые погибают за киевский режим.

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Во что верят США

НАТО не предпринял никаких действий в Балтийском регионе из-за того, что это просто не входит в его долгосрочную стратегию, основанную на мнимом чувстве собственного геополитического и военного превосходства.

Однако американцы в это верят очень серьезно. Работает огромное количество аналитических центров для укрепления мнения о том, что армии США и НАТО — самые сильные и мощные и смогут разделаться с Россией.

Экономический блицкриг не удался

Цену такой аналитики мы увидели на примере экономики. Запад хотел сделать против России экономический блицкриг, вводя всевозможные санкции.

Они ожидали, что за несколько месяцев российская экономика будет «разорвана в клочья». Этого не случилось.

Но в возможность военного противостояния западные страны по-прежнему верят, поэтому не считают нужным предпринимать шаги к какому-либо урегулированию.