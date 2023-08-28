Эксклюзив 28 августа 2023, 22:25 Мнимая угроза демократии. Запад проиграет в попытках противостоять расширению БРИКС Блогер «Голос Мордора»: Запад проиграет, пытаясь противостоять расширению БРИКС РИА «Новости»

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За рубежом обеспокоились расширением БРИКС. Якобы процесс грозит демократии во всем мире. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», что Запад давно потерял шанс стать настоящим справедливым лидером мира. И его попытки противостоять происходящим изменениям обернутся в итоге крупным проигрышем.

Агентство Bloomberg нечаянно выдало жалобный стон по поводу расширения БРИКС. На совершенно неожиданную тему: оказывается, это нанесет ощутимый удар по состоянию демократии во всем мире.

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Для аргументации этого воистину пугающего заявления приводят данные по индексу демократии Economist Intelligence Unit. По ним, из шести новых членов БРИКС демократией является только Аргентина, да и то неполноценной.

И получится, что БРИКС после расширения станет крупнейшим клубом гибридных, а то и авторитарных режимов.

Я, честно, не знаю, как считается этот самый индекс демократии, который наглухо отказывает в демократичности таким странам, как Индия, Бразилия или ЮАР.

Ладно, они там Россию и Китай считают диктатурами, ибо изначально так в методичках прописано было. Но вот другие, где с выборами всегда сохраняется интрига и часто неизвестно, кто одержит победу — они-то чем провинились перед мировой демократией?

Ведь бразильский президент — вполне себе законно избранный, по меркам той самой западной демократии. То же самое можно сказать про ЮАР и Индию.

Тем более что еще совсем недавно никто и не заикался, что все эти страны являются какими-то недемократичными. В голову такое никому не приходило.

Да и на самом деле, если взять Аргентину с ее вечными скачками в парламенте и исполнительной власти, экономическими проблемами, вызванными тесной дружбой на определенном периоде развития государства с МВФ — ну вот куда уж демократичней, господа?

Да и в своем глазу бревна эти удивительные белые сахибы не замечают. Я уж не говорю про США, где наиболее вероятного следующего президента страны прессуют, как только могут. Пока что только убийство Кеннеди на него не повесили, но что-нибудь могут придумать и в этом плане.

Или Германия, где треть населения люто ненавидит свое демократически избранное правительство, системно разрушающее их страну.

И поверьте: в большинстве других европейских стран ситуация с демократией ничуть не лучше. Про буйствующую в европейских демократиях цензуру можно и вовсе не говорить, ибо она там буйствует «во имя свободы слова».

Так чем же провинились страны БРИКС? А тем, что дружить надо с правильными странами.

Запад постоянно говорит, что Россия изолирована от мира, а тут неслабо так расширяется один из международных клубов, в котором она является одним из главных идеологов.

И другие страны идут в этот союз очень охотно. А еще добрых два десятка столпились у дверей и ждут, когда их тоже пустят в этот клуб.

Тут уж говорить об изоляции России становится как-то неприлично, да и сделать ничего нельзя. Ну, а что сделаешь? Введешь против этих стран санкции? Там половина и так живет в этом режиме всю жизнь, а против других санкции вводить как-то боязно. Вон что из санкций против России получилось. Сама Анналена Бербок недавно плакалась.

Вот и остается жалобно ныть, что в большинстве этих стран нет демократии. Хотя уже всем плевать. Пусть ноют дальше, считают индексы-шминдексы и жалуются в «Спортлото» — это уже ничего не изменит. Мир начинает стремительно меняться. И если пытаться этому противостоять, можно очень крупно проиграть.

Впрочем, Запад уже очень крупно проиграл, упустив уникальный шанс, появившийся у него после распада СССР, — стать настоящим справедливым лидером мира, а не насильником, грабителем и убийцей. Но, видать, Запад в ином режиме жить не способен.