Мир 08 февраля 2024, 14:47 Беженцы против релокантов. Мнения о России в Сербии разделились Политолог Колосков заявил, что переселенцы влияют на экономику Сербии Президент Сербии Александр Вучич, февраль 2024 года. Фото: Soeren Stache / Global Look Press

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Большинство россиян, сбежавших в Сербию, нелестно отзываются о своей родине и ее руководстве. Зато украинским беженцам Россия кажется вполне симпатичной. Причиной такого парадокса могли стать политические тренды.

Сербия остается независимой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинцы, живущие в республике, в основном разговаривают на русском языке и поддерживают политику Владимира Путина. В то же время обосновавшиеся на сербской земле россияне в основном ориентированы против главы своего государства.

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Вучич отметил, что его страна свободна и независима. На политическую позицию могут влиять только сербские граждане. По словам Вучича, ему «не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина».

Зато с экономическим давлением извне сербское государство сталкивается довольно часто. Основной напор, вопреки подозрениям Запада, идет не от России, а от Германии. Кроме того, правительство Сербии постоянно упрекают за нежелание выдворять российских СМИ, которые работают на территории республики.

Большинство релокантов в Сербии — либералы

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев напомнил «360», что основное число россиян прибыло в Сербию в течение последних двух лет. Как правило, это были переведенные туда сотрудники западных компаний, закрывших свое представительство в России.

Среди этой категории переселенцев было достаточно много людей либеральных и даже более того — антироссийской волны. Это идейные противники власти, именно они преобладают среди россиян, переехавших в Сербию. Вадим Трухачев

С Украины же в Сербии остановились в основном беженцы, которые изначально направлялись в другие страны, прежде всего в Польшу и Чехию, отметил эксперт. Те украинцы, что переехали до 2022 года, практически все были русскоязычными.

«В основном они относились к канонической Православной церкви. Кроме того, эти украинцы пребывали или в российском, или в сербском информационном пространстве, которые в массе своей пророссийские. Собственно говоря, отсюда и возникает разница во взглядах», — резюмировал Трухачев.

Настроения переселенцев связаны с политикой

Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков уточнил, что проблема релокантов и беженцев в Сербии достаточно серьезная и влияет на экономическую ситуацию страны. Наплыв переселенцев серьезно повысил цены аренды жилья — прежде всего, конечно, в Белграде.

Кроме того, разные политические настроения связаны с внутриполитическими процессами в Сербии. В Белграде складывается непростая ситуация для партии президента страны Александра Вучича — «Сербской прогрессивной партии». Сейчас решается вопрос, сможет ли она все-таки добиться необходимых для себя решений. Евгений Колосков

По словам политолога, не исключено, что слухи о поддержке украинскими беженцами России — попытка сыграть в рамках складывающегося европейского тренда: спорного отношения к тем, кто покинул территорию Украины как до начала, так и во время СВО.