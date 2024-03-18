Эксклюзив 18 марта 2024, 02:40 Мясокомбинат Зеленского. Жадность властей Украины приняла уродливые формы Блогер «Голос Мордора»: сельские жители стали топливом для войны Зеленского РИА «Новости»

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Большинство призванных в ВСУ в рамках мобилизации украинцев оказались жителями сельских территорий. Власти опасались забирать горожан для отправки на поле боя, потому что тогда бы пришлось вручать повестки детям элиты. Также поступали аристократы в средние века, бросая вперед черный люд. Построенный на Украине новый феодализм в современных условиях приобрел самые уродливые формы. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

Уничтожение крестьян

В The Washington Post вышел материал, в котором рассказывается о том, что на Украине появилось немало сел, в которых вообще не осталось мужчин. Кто-то уже лежит на кладбище, кто-то пропал без вести, кто еще находится на фронте с четкой перспективой оказаться в двух первых категориях.

Мясокомбинат Зеленского уже утилизировал огромную часть самого незащищенного и бедного населения Украины — селян. Тех, кто должен обрабатывать землю, сеять и собирать урожай, тех, кто должен кормить страну. И тех, у кого остались еще какие-то участки земли, которые несомненно со временем будут отобраны и проданы тем, кто на фронт не попадет никогда.

РИА «Новости»

Впрочем, этого может и не случиться по той простой причине, что мясокомбинат имени Джозефа Робиннета Байдена, на котором директорствует Зеленский, просто прекратит свою работу.

Деление на касты

Но я хотел акцентировать внимание именно на социальном расслоении населения Украины. Потому что оно даже не такое, какое может быть при самой дикой форме капитализма.

Оно больше похоже на настоящее феодальное расслоение. Когда есть абсолютно бесправные крестьяне, горожане, которые статусом чуть повыше и элита, которой можно абсолютно все.

Да и сам Зеленский не сюзерен, а самый настоящий вассал. Местный барон, которого сюзерен послал на поле боя. И для этого барон сначала полностью выгреб бесправных крестьян и выгребает горожан, которые пытаются убежать и спрятаться, и которых приходится буквально отлавливать стражникам барона.

Центральные улицы Киева и других городов Украины по вечерам практически не изменились. Играет веселая музыка, в ряд стоят сотни дорогих роскошных автомобилей, а элитная «золотая молодежь» пьет и жрет в три горла и нюхает в три носа. Да и не только молодежь — там и депутаты, бизнесмены и чиновники. Каста неприкосновенных.

Неофеодализм

Недавно председатель Верховной рады Украины Стефанчук заявил о том, что мобилизацию можно будет проводить в зависимости от уровня доходов. То есть вообще никто даже и не скрывает, что на фронт пойдут самые бедные, а богатых это вообще не коснется. Даже в том случае, когда все рухнет, они смогут спокойно убежать на Запад и жить там припеваючи. По крайней мере до тех пор, пока их там не решат раскулачить.

И это социальное расслоение украинского общества — вовсе не история последних лет. Оно происходило постепенно и постоянно, начиная с того времени, как Украина получила независимость.

В 90-х подобное происходило и в России, но новый феодализм удалось победить. А на Украине он стал настоящей государственной системой, принимающей все более уродливые формы.

РИА «Новости»

И как вы думаете, захотят ли люди защищать такое государство, где даже вопрос жизни решается в зависимости от доходов человека. Понятно, что есть идейные и мотивированные, но их подавляющее меньшинство.

А есть большинство, которое прячется по домам, схронам и которое пытается бежать за границу. Большинство, которое отлавливают, дают в руки автомат и посылают на смерть. И это большинство безвольно и покорно идет на смерть, даже не осознавая того, что в стойле их держат те, которых в десятки раз меньше.