Мир 09 апреля 2023, 15:53 Мясо мамонтов поступит в массы. Люди привыкнут и примут эксперименты ученых Диетолог Соломатина заявила, что со временем общество примет искусственно выращенное мясо Anna Barabanova / Unsplash

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Австралийские ученые представили в нидерландском музее фрикадельку из фарша, созданного с использованием ДНК шерстистого мамонта. Эти животные давно вымерли, последние из них жили около четырех тысяч лет назад. Общество отреагировало неоднозначно — одни эту разработку похвалили, другие подвергли критике. О том, есть ли будущее у искусственно выращенного мяса, — в материале «360».

Сенсация из пробирки

Мясо с ДНК шерстистого мамонта вырастили сотрудники австралийской компании Vow. К работе привлекли профессора Эрнста Вольветанга из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда. По его словам, люди тысячи лет не видели такого белка, поэтому невозможно предсказать реакцию организма на употребление такой фрикадельки.

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Исследователи отметили, что преследуют исключительно благородные цели. В Австралии задумались над тем, чтобы показать человечеству «потенциал» мяса, выращенного из клеток нетрадиционным способом, без убийства животных.

РИА «Новости»

Компания Vow не занимается разведением скота, ученые создают мясо «в пробирке». Инвесторы вложили в этот проект сотни миллионов долларов, сообщил «Коммерсант». Работа не осталась без внимания со стороны австралийских властей — есть вероятность, что в стране одобрят употребление такого продукта в пищу уже через год.

«Мы хотели вызвать у людей интерес к тому, каким может быть будущее еды и как оно может отличаться от всего того, что делалось раньше», — рассказал агентству Reuters основатель Vow Тим Ноуксмит.

Мясо проверят в лаборатории

Премьера фрикадельки состоялась в научном музее NEMO в Амстердаме. Посетители фотографировали экспонат, задавали вопросы. В компании не надеются, что такое мясо поступит в продажу в ближайшее время, поэтому намерены тщательно изучить его свойства. По мнению производителей фрикадельки, ее запах схож с запахом крокодильего мяса. Для создания белка использовали овечью клетку, в которую встроили ген мамонта, соединенный с ДНК фариканского слона.

«Можно сказать, что белку, из которого состоит наша гигантская фрикаделька, уже четыре тысячи лет <…> Мы знать не знаем, что это за мясо. Мы хотим подвергнуть его тщательной проверке, прежде чем предложить людям в пищу», — отметил Ноуксмит.

Общество примет новинку

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «360», что пока представленное мясо воспринимают как что-то из области фантастики. Но прогресс не стоит на месте — возможно, через несколько поколений люди будут употреблять в пищу искусственно выращенное мясо.

«Когда-то мне рассказали о сотовой связи, мне это тоже казалось чем-то из области фантастики, но по большому счету все мы сейчас пользуемся гаджетами, тем же интернетом <…> Казалось, что мы до этого вообще не доживем, — очень быстро дожили», — отметила Соломатина.

По ее словам, люди на протяжении веков совершали открытия, а многие овощи и фрукты сегодня на вкус не такие, какими были столетия назад — ученые сделали их лучше и вкуснее. Поэтому выращенное в пробирке мясо в будущем может занять места на прилавках.

«Другое дело — где-то [разработку] подкорректировать, где-то [добавить] побольше белка, потом научатся делать мраморную говядину. Скорее всего, это будет, я в этом не сомневаюсь», — резюмировала Соломатина.

В 2019 году российские ученые тоже разработали «мясо из пробирки». Им удалось «вырастить» котлету весом около 40 граммов. На работы потратили 900 тысяч рублей.