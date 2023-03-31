Эксклюзив 31 марта 2023, 23:52 Мировой паразит. США устроили на планете праздник живых мертвецов «Голос Мордора»: все меньше стран хотят кормить паразита в лице США РИА «Новости»

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США постепенно превращаются в империю живых мертвецов. Пока одна половина страны рукоплещет заявлениям своего президента Джо Байдена, вторая содрогается от ужаса. И хотя держава пока что остается мощной, точка невозврата достаточно близка. Об этом специально для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Сейчас часто можно встретить видеоролики из неблагополучных районов городов США. Зрелище — на грани сюрреализма. Даже странно, как до сих пор не смекнули продюсеры и режиссеры многочисленных фильмов про зомби использовать такие видео. Ведь какая экономия времени и ресурсов — чтобы получить готовых живых мертвецов, надо лишь немного обработать в каком-нибудь видеоредакторе лица.

Зомби во главе государства

Но куда хуже, когда живые мертвецы правят такой империей, как США. Я сейчас даже не про [президента Джо] Байдена. Он, скорее всего, некий зиц-председатель и просто выполняет свою работу — как может. А тех, кто им руководит, даже не особо волнует ее качество.

И Джо Байден может передвигаться от одной синей метки к другой, весело шутить про шоколадное мороженое в день массового расстрела трансгендером детей, а потом называть этих самых трансгендеров «душой американской нации».

И половина США этому аплодирует. Та, что живет в больших мегаполисах на побережьях — мегаполисах, которые тонут в деньгах, роскоши и излишествах.

Вера в принципы

А другая половина США содрогается от ужаса. У нее давно не идут дела, ибо заводы, где она работала, давно закрыли, землю, которая эта половина обрабатывает, потихоньку отжимают всякие аграрные монстры типа Monsanto.

Но эта половина США еще до сих пор верит в те принципы, на которых когда-то строились Соединенные Штаты, несмотря на то, что эти принципы давным-давно уже растоптаны и уничтожены.

«Ржавый пояс» — это не несколько регионов в некоторых, ранее индустриальных штатах. «Ржавый пояс» — это половина США, зажатая между жирными, сходящими с ума побережьями. Это те, кто голосовал за Трампа, как за надежду на то, что им вернут нормальную жизнь и работу. Но, скорее всего, все зашло уже слишком далеко и старые времена никогда не вернутся.

Специальный наркотик

США до сих пор остаются мощной державой. Но дефицит торгового баланса уже приближается к одному триллиону долларов. Грубо говоря, страна потребляет на один триллион долларов больше, чем производит сама.

Правда, пока что она может просто напечатать этот триллион и сделать вид, что взяла у кого-то в долг, но и долг достиг уже непомерных размеров.

США просто пожирают этот мир, а он пока что согласен кормить этого глобального паразита. Но согласных становится все меньше, и процесс ускоряется. И точка невозврата уже достаточно близка.

А пока что праздник живых мертвецов продолжается. И он плодит мертвецов настоящих — как в самих США, так и в других странах. Например — на Украине. В общем, как и положено настоящему паразиту.

Чтобы никто не замечал, что он и есть самый настоящий паразит, [США] впрыскивают в кровь жертв специальный наркотик под названием «свобода и демократия». Только похмелье от этого наркотика с каждым разом все болезненнее и острее. И чтобы впрыснуть жертве новую дозу, паразиту все чаще приходится применять силу.