Эксклюзив 18 сентября 2023, 19:07 Мировая эскалация. Конфликт на Украине назвали толчком к масштабным боевым действиям Украинский политик Олейник: ситуация в мире разворачивается по плохому сценарию Freepik

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Президент Финляндии Саули Ниинисте дал большое интервью американской газете. По его мнению, «непредсказуемый» военный конфликт на Украине может стать причиной более масштабных боевых действий и есть риск применения ядерного оружия. О неспокойном мире с назревающими войнами и будущем после окончания СВО, «360» рассказал украинский политик Владимир Олейник.

Далее — его прямая речь.

Неспокойный и противоречивый мир

Ситуация выходит из-под контроля и распространяется далеко за пределы конфликта на Украине. Сегодня Соединенные Штаты Америки работают со странами Центральной Азии. [Президент США] Джо Байден собрал глав пяти стран и опять же их «накачивал».

Серьезные противоречия обострились между Азербайджаном и Арменией, между Ираном и Турцией.

Достаточно неспокойно на Кавказе — служба безопасности Грузии сделала официальное заявление, что в стране возможен государственный переворот. Его возглавляют люди [экс-президента Михаила] Саакашвили, у которых есть боевые подразделения на Украине. Можно сказать, что последователи бывшего лидера обучены провоцировать и убивать по украинскому варианту — под одну кальку.

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Применение ядерного оружия

На европейской территории пытаются изолировать Калининград. Понятно, что вся эта ситуация может привести к той черте, при которой Россия может применить тактическое ядерное оружие. Вопрос стоит в государственной безопасности.

Разумеется, это не та конфликтная ситуация, как на Украине. Но любой переход на территорию России может означать применение ядерного оружия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что они не собираются проводить никакие красные или синие линии. У них только одна линия — граница. И если кто-то ее нарушит, то белорусы будут отвечать всеми средствами.

Но сегодня они не имеют права на применения ядерного оружия, которое находится на территории страны. Для этого есть общая доктрина защиты интересов Белоруссии и России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко / РИА «Новости»

Вечная эскалация конфликтов

Самое страшное, что в целом среди всех стран параллельно не происходит никакого процесса мирного урегулирования ситуации.

Например, даже в районе Китая обострилась обстановка, а США подталкивают Японию и Южную Корею немедленно увеличивать военный бюджет и количество вооруженных сил вопреки Конституции. Для американцев ослабление Китая — важный вопрос.

Мир неспокоен. И многие заявляют о том, что он развивается пока по самому плохому сценарию, в котором возможно применения ядерных средств. Более того, об этом говорят открыто.

Измена политического ландшафта

Многие рассуждают о мире, который будет [после военных действий на Украине]. Мы пока не знаем глубины этого конфликта и его последствий.

Здесь стоит вопрос о разрушении влияния Соединенных Штатов Америки на процессы в мире. И все следят за этой битвой.

Если руководство Вашингтона проиграет прокси-войну, это может означать поражение для демократов и приход республиканцев к власти с другой концепцией. Радикально менять подходы по монополии они не будут, однако делать это попытаются совершенно иначе.

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Европу ожидают большие изменения. Не вижу перспектив у канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона особенно после событий в Африке, когда они потеряли страны, которые экономически контролировали.

Будет меняться политический ландшафт. Новое руководство, которое придет в европейских странах, станет распространять свои правила и новые требования.