Мир 26 мая 2023, 23:25 Миротворец или кукловод. Чем известен бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Бывший госсекретарь США Генри Киссинджеру отметит 100-летний юбилей РИА «Новости»

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер 27 мая отметит свой 100-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, лауреат Нобелевской премии мира ведет активную деятельность: комментирует текущие мировые события и пишет книги. К его мнению в разные годы прислушивались ведущие американские политики. Чем известен Киссинджер и что он говорил про СССР и Россию — в материале «360».

Кто такой Генри Киссинджер

Известный политический деятель родом из немецкого города Фюрт. При рождении получил имя Хайнц Альфред Киссингер, позже в США сменил его на Генри Киссинджер.

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Служил в американской армии. После Второй мировой войны получил степень бакалавра политологии в Гарвардском университете. Там же защитился и стал доктором наук, а позже работал в университете преподавателем.

Киссинджер занимал должность Советника по национальной безопасности и Госсекретаря США при Ричарде Никсоне и продолжил службу на должности Госсекретаря США при Джордже Форде.

Помимо этого, сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением.

РИА «Новости»

Пост американского госсекретаря Киссинджер покинул в 1977 году, но не перестал консультировать политических деятелей и активно комментировать происходящие в мире события. Журналисты называли его «гроссмейстером дипломатии» и «внешнеполитическим гуру».

Естественно, политика критиковали. Одни считали и считают Киссинджера миротворцем, другие — хитрым кукловодом, виновным в госпереворотах ряда стран.

Правозащитники обвиняли его в причастности к репрессиям в некоторых государствах Латинской Америки, которые происходили после прихода к власти военных при поддержке американских спецслужб в 1970-х годах.

Политический деятель написал более 15 книг, две из которых после 2020 года, отметила газета The Washington Post.

Достижения в работе и мнения

Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969–1977 годах. Именно он считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и СССР, а также организатором начала отношений Соединенных Штатов с Китаем.

Киссинджер также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме. За это он получил Нобелевскую премию мира.

Политик не обошел вниманием и ситуацию на Украине.

В частности, в мае 2023 года в интервью программе Sunday Morning на телеканале CBS Киссинджер заявил о том, что затягивание украинского конфликта приведет к эскалации. Поэтому его необходимо завершить как можно скорее с помощью мирных переговоров. Политик предположил, что Россия и Украина могут начать их к концу 2023 года.

При этом бывший госсекретарь США уверен, что Украину следует принять в НАТО. Сделать это, по его мнению, надо ради безопасности Европы. В альянсе страна не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.