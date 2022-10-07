Владимиру Путину исполнилось 70 лет: что говорили о президенте России мировые лидеры | 360°

Мир 07 октября 2022, 00:01 Поделиться Telegram

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Viber Миротворец, старший брат и сильный политик. Что говорили о Владимире Путине мировые лидеры Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей: мировые лидеры называли его миротворцем РИА «Новости»

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Владимир Путин — одна из главных персон мировой политики. В своей речи перед подписанием договоров о вхождении ЛНР, ДНР, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав России он уделил особое внимание противостоянию Москвы и Запада. Некоторые могут относиться к российскому лидеру неоднозначно, ведь он жестко следует интересам своей страны. Однако его заслуги признают почти все. Вот что иностранные коллеги говорили о Путине в разные годы.

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Канцлер Германии Ангела Меркель, 2015 год

Ангела Меркель, будучи канцлером ФРГ, отмечала вклад Владимира Путина в урегулирование конфликта в Донбассе. В интервью The Wall Street Journal политик подчеркнула, что российский президент помог добиться прекращения огня. А бывший тогда лидером Франции Франсуа Олланд добавил, что именно Путин «оказал давление на сепаратистов».

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, 2021

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2013 год

Берлускони, который четыре раза становился главой правительства Итальянской Республики, в эксклюзивном интервью для канала Euronews назвал Путина лучшим политиком в мире.

«Я считаю, что для России это удача. <…> Но его имидж — это абсолютнейшая противоположность тому, кто он есть [на самом деле]», — сказал экс-премьер.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Никольский Владимир Путин и Сильвио Берлускони во время российско-итальянских переговоров в Милане, 2010

45-й президент США Дональд Трамп, 2022

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп 23 февраля 2022 года посчитал гениальным решение Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР независимыми государствами. По его мнению, таким образом российский лидер стал миротворцем.

«Это самые сильные миротворческие силы. Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», — уточнил Трамп.

Экс-президент США не раз хорошо отзывался о деятельности Путина. Например, он заявлял, что российский президент и его китайский коллега Си Цзиньпин находятся «на вершине игры», чего, по словам Трампа, нельзя сказать о действующем главе Штатов Джо Байдене.

В апреле 2022 года Трамп в интервью The Washington Post охарактеризовал Путина как отличного переговорщика и высоко оценил его решение относительно освобождения территорий Украины.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Гунеев Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018

Председатель КНР Си Цзиньпин

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин отмечал, что может назвать Владимира Путина своим «самым близким другом». По его мнению, российский президент внес вклад «исторического значения» в развитие отношений двух стран.

«Для китайского народа Путин — искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг. <…> Я ценю и дорожу нашей искренней дружбой», — сказал он.

РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, 2015

В интервью ТАСС Моди подчеркнул, что весь мир знает Владимира Путина как сильного и решительного лидера. Президент России — открытый человек и политик, который говорит то, что думает, а не ориентируется на реакции других, добавил он.

«Путин умеет дружить, обладая редким талантом самопожертвования ради друга. Немногие на это способны. Именно благодаря этой силе он может в короткие сроки установить доверительные отношения с любым лидером и страной», — объяснил Моди.

Источник фото: сайт Кремля Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи по окончании саммита ШОС в Самарканде, 2022

43-й президент США Джордж Буш — младший, 2001 и 2018 годы

Джордж Буш — младший рассказывал, что ему удалось «заглянуть в глаза» Владимиру Путину и «ощутить его душу». Американский политик отзывался о российском лидере как о приятном собеседнике, «прямом и достойном доверия человеке», «реально воспринимающим вещи».

В 2018 году в интервью телеканалу Fox Business Буш назвал Путина «умным тактиком» и отметил, что он «все еще хорош».

Источник фото: РИА «Новости» / Дмитрий Астахов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, 2022

Перед началом спецоперации на Украине лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что поддерживает российского президента в деле защиты мира в России.

«Мы не позволяем соблазнить себя тысячекратно повторенной ложью. Мы знаем, что Путин защищает право на мир и достоинство своего народа», — сказал президент Боливарианской Республики.

РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, 2020 год

В интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону (включен в российский реестр террористов и экстремистов) белорусский лидер признался, что считает Путина своим старшим братом.

«Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по [политическому] весу старший брат. <…> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», — объяснил Лукашенко.

РИА «Новости»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, 2022 год

По итогам встречи с Путиным в Тегеране Хаменеи отмечал, что России удалось сохранить свою независимость.

«Россия смогла отстоять и укрепить свою независимость при правлении Владимира Путина», — подчеркнул политик.

Источник фото: сайт президента России

Глава Мьянмы Мин Аун Хлайн, 2022 год

Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн во время Восточного экономического форума — 2022 заявил, что президентство Путина вызывает у него гордость, так как Россия контролирует и организует стабильность во всем мире.

РИА «Новости»

«Я очень горжусь за вас, что когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире», — сказал Мин Аун Хлайн.

Он напомнил, что 30 лет назад Россия, как и Мьянма, переживала трудные времена, но под предводительством Путина вышла из них и продолжает активно развиваться.

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