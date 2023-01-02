Мир 02 января 2023, 00:00 Мир отпраздновал Новый год, скончался король футбола Пеле, ДНР и ЛНР приняли новые конституции. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 26 декабря по 1 января — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Мир отметил Новый год. Россияне встретили 2023-й традиционно — с шампанским и поздравлением президента Владимира Путина, которое в этот раз было необычным сразу по нескольким параметрам. В возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком скончался единственный трехкратный чемпион мира по футболу Пеле. Весь мир выразил слова сочувствия в связи со смертью звездного спортсмена, а в Бразилии объявили трехдневный траур. Конституции приняли в двух новых российских регионах — ДНР и ЛНР. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это решение вернуло Донбасс к русской культурно-исторической традиции.

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Об этих и других событиях в России и мире с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года — в фотогалерее «360».

YouTube Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля / РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» Заседание Народного Совета ЛНР перед голосованием по вопросу принятия новой конституции / РИА «Новости» Уничтожение боевой части ракеты, упавшей на территории Белоруссии / YouTube YouTube

Мир отметил Новый год

Наступил 2023 год. Все страны встретили его по-разному. В Дубае вместо привычного салюта устроили зрелищное лазерное шоу. Объединенные Арабские Эмираты установили своим новогодним шоу сразу два мировых рекорда Гиннесса: запустили в небо сразу 600 беспилотников и изобразили при помощи них самые большие буквы. А в Китае торжественные мероприятия отменили из-за вспышки ковида.

Россияне отметили Новый год вполне традиционно: готовили салаты, смотрели советские комедии и слушали речь президента перед боем курантов. Поздравление президента Владимира Путина в этом году поставило рекорд по продолжительности. Оно длилось девять минут. Речь главы государства была записана в непривычном формате — из штаба Южного военного округа в окружении военнослужащих и участников спецоперации вместо привычного обращения на фоне Кремля.

Путин назвал всех воинов специальной военной операции героями и выразил соболезнования родственникам погибших солдат. Он рассказал, что борьба России за свое будущее станет вдохновляющим примером для других стран, и пообещал сохранить страну «великой и независимой».

Президент поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров многих стран — Венгрии, Турции, Китая, Бразилии и других. Однако без поздравлений Путина остались главы недружественных стран — президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, они тоже не делают этого, и фактически у России нет контактов с этими странами.

Ведущие «360» тоже поздравили жителей страны с праздниками. Они пожелали им счастья, здоровья и благополучия.

Умер король футбола Пеле

Вечером 29 декабря умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле. Он скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком. В Бразилии объявили трехдневный траур. Прощальная церемония с легендарным бразильским футболистом Пеле начнется утром 2 января и продлится сутки. Пеле похоронят в бразильском городе Сантос на вертикальном кладбище. Футболист купил себе там место еще 19 лет назад. На похоронах будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья футболиста.

Знаменитые спортсмены и другие представители футбольного мира выразили соболезнования в связи с уходом бразильца. Спортивный обозреватель Максим Лисовой назвал день смерти Пеле траурным для миллионов фанатов футбола. Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал футболиста высочайшим авторитетом в мире. Он сказал, что с уходом Пеле мир потерял замечательного и легендарного человека.

Крупнейший порт Латинской Америки, расположенный в бразильском Сантосе, назовут в честь чемпиона, а номер «10», под которым играл Пеле, скорее всего, выведут из обращения. С такой просьбой в клуб «Сантос» обратилась его семья.

Падение украинской ракеты на территории Белоруссии

Днем 29 декабря белорусская система ПВО сбила на территории страны ракету С-300. Обломки снаряда упали в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области на сельскохозяйственном поле в 66 метрах от жилого дома. В Минобороны провели проверку и выяснили, что ракету выпустили с территории Украины.

Военное ведомство страны рассматривает две главные версии. Первая — пуск был непреднамеренным ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты. Вторая — провокация со стороны ВСУ.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Дик выразил уверенность, что украинская ракета была запущена с целью попытаться внести раскол между РФ и Белоруссией. Политик отметил, что это может быть связано с недавними успешными переговорами между лидерами двух стран.

Президент республики Александр Лукашенко поручил специалистам установить все обстоятельства произошедшего и доложить ему подробности.

Посла Украины в республике Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, там ему вручили ноту протеста, однако возможную высылку украинских дипломатов не обсуждали.

ДНР и ЛНР приняли новые конституции

Республики Донбасса в один день, 30 декабря, приняли новые конституции.

В Донецкой Народной Республики документ одобрил парламент. Врио главы ДНР Пушилин назвал это событие историческим. По его словам, принятие конституции означает возвращение Донбасса «в лоно русской культурно-исторической традиции». Он также заявил, что теперь можно уверенно говорить о достижении цели, к которой регион шел восемь лет.

В основном законе ДНР закрепили порядок сохранения истории и добавили положение, которое запретит умаление подвига русского народа в Великой Отечественной войне.

Конституцию ЛНР приняли депутаты Народного совета. Основной закон в новой редакции одобрили все 43 депутата. Согласно новому уставу, главу Луганской Народной Республики будут избирать парламентарии. Срок пребывания в должности останется прежним — пять лет.

Два других новых региона — Херсонская и Запорожская область — будут принимать главный документ не ранее осени 2023 года — после избрания парламентов.