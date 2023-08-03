Эксклюзив 03 августа 2023, 01:12 Мир обречен. Династии первых лиц США продолжили захватывать важнейшие международные организации Блогер «Голос Мордора»: дочь экс-госсекретаря США Керри получила высокую должность в ВОЗ РИА «Новости»

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Специальным посланником генерального директора ВОЗ по вопросам изменения климата и здоровья назначили доктора Ванессу Бредфорд Керри. Это произошло совершенно не случайно — ее отцом является бывший госсекретарь США и член Демократической партии США Джон Форбс Керри. О громких фамилиях и высоких должностях порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Монстр здравоохранения

Мы тут в пылу своих проблем пропустили важнейшее международное событие в области здравоохранения и защиты климата. Оказывается, специальным посланником Генерального директора ВОЗ по вопросам изменения климата и здоровья назначена доктор Ванесса Бредфорд Керри, совершенно замечательная женщина, обладательница массы талантов и достижений.

Вы, наверное, удивитесь, но данная контора является настоящим монстром в области мирового здравоохранения. По открытым данным, организация подготовила аж 34 000 врачей и медсестер и улучшила здравоохранение для 73 миллионов человек в мире. Впечатляет, не правда ли?

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Госпожа Керри является основательницей и директором некоммерческой организации Seed Global Health, в задачи которой входит укрепление и преобразование систем здравоохранения за счет «долгосрочных инвестиций и подготовки медицинских кадров».

Госпожа Керри отметилась также и на ниве всеобщей вакцинации, в том числе и от COVID-19. Еще во время учебы в медицинской школе она проходила стажировку в Фонде вакцин Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, основанного Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В 2016 году Ванесса Керри была названа молодым глобальным лидером Всемирного экономического форума. Да-да, того самого, что является любимым детищем известного вам всем Клауса Шваба.

Вот что сказал глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебреус: «Мы рады тому, что д-р Керри присоединилась к ВОЗ в качестве нашего Специального посланника по вопросам изменения климата и здоровья. Благодаря обширному опыту работы и твердой приверженности делу охраны здоровья населения она может внести ценнейший вклад в уменьшение последствий изменения климата для здоровья. Мы будем работать вместе для построения более устойчивого и надежного будущего в интересах всех людей».

Случайности не случайны

Ну как, ребята, патоки наелись? Потому что сейчас она закончится. Дело в том, что госпожа Ванесса Бредфорд Керри, совершенно случайно является любимой дочерью бывшего госсекретаря США и видного функционера Демократической партии США Джона Форбса Керри. А все ее достижения в жизни исключительно от того, что она невероятно талантлива, конечно же. Как и назначение на столь высокий и ответственный пост в ВОЗ.

РИА «Новости»

Кстати, на ниве здравоохранения дамочка окучивала некоторые страны Африки. Такие, как Малави, Руанда и Сьерра-Леоне. У талантливых (вернее влиятельных) родителей всегда получаются талантливые дети. Даже у Джо Байдена сын вроде бы и балбес, но насколько же талантливый бизнесмен! Одной его фамилии хватало для назначения в крупные компании и для заключения многомиллионных сделок. Ну, а то, что наркоман и педофил — ну, бывает. Это все наверное от стресса и от превеликого таланта.

Американские династии

Но самое интересное то, насколько глубоко щупальца этого спрута проникли во все аспекты жизни нашего мира. Это ведь не единичный случай.

Там, в США, целые династии таких вот Байденов, Керри и прочих, которыми пропитаны все важнейшие международные организации, разумеется, во имя гуманизма, добра, демократии и мира. Все настолько тесно переплетено с Гейтсами, Швабами, Соросами и прочими черными демиургами мира, что вот честное слово — просто тянет пошутить про рептилоидов.

И вот этому устройству мира должен прийти конец. Потому что, в противном случае, этот мир обречен. В том числе и благодаря таким вот талантливым женщинам, как госпожа Керри.