Мир 11 августа 2023, 22:16 Мир, дружба, соседи. Лукашенко не захотел терять связи с «высокотехнологичным Западом» Политолог Донцов: Лукашенко решил наладить контакты с Польшей по запросу людей Pixabay

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил премьер-министру страны Роману Головченко связаться с польскими властями, чтобы обсудить восстановление отношений. Глава государства отметил, что страна в целом живет «за счет Востока», однако не стоит забывать и о «высокотехнологичном Западе». Почему белорусский лидер изменил риторику и как на его слова отреагируют в Европе и России — в материале «360».

Оглядка на Запад

Днем 11 августа Александр Лукашенко в Минске посетил аэропорт и завод гражданской авиации № 407, где отметился рядом громких заявлений. У него поинтересовались, готов ли он принять западные авиакомпании в случае их возвращения в страну. Президент ответил, что сделает это «хоть завтра» и добавил, что республика хочет сотрудничать со всеми.

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«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — процитировала белорусского лидера его пресс-служба.

РИА «Новости»

Лукашенко сделал поправку — к возобновлению отношений готовы, но только с учетом собственных интересов. Он выразил уверенность в том, что «турбулентность» в мировой политике прекратится, и уже в следующем или 2025 году обстановка кардинальным образом изменится.

Как дружить с Польшей

Президент Белоруссии подчеркнул, что «разговаривать» надо и с «поляками». Он напомнил, что уже давал поручение премьер-министру Головченко связаться с представителями соседней республики.

Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Александр Лукашенко президент Белоруссии

Глава государства отметил, что сейчас польские власти заняты подготовкой к парламентским выборам, которые состоятся 15 октября. В этом свете руководство Польши будет нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они «правильно вооружали и перевооружали страну».

По мнению Лукашенко, делают это по указке извне, а виноваты во всем США.

Почему Лукашенко изменил курс

Причины подобных заявлений белорусского лидера могут крыться глубоко внутри страны, рассказал «360» политолог Никита Донцов. По его мнению, у президента есть несколько «мотивов».

«Во-первых, это ответ на внутренний запрос белорусского общества, причем он (Лукашенко — прим. ред.) показывает свою готовность и заинтересованность в мирном, добрососедском подходе к отношениям с юго-восточными европейскими странами, потому что белорусское общество очень напряжено», — предположил эксперт.

РИА «Новости»

Он уточнил, что глава государства почувствовал желание людей и отреагировал на него. Однако могут быть и другие причины.

Вероятно, здесь есть какое-то мнение в руководстве и России, и Белоруссии, что необходимо двигаться к какому-то политическому урегулированию в отношениях с Западом. И с Украиной — по остаточному принципу — понимая, что по Украине решения принимаются на Западе. Никита Донцов политолог

Собеседник «360» подчеркнул — политики чувствуют запрос общества на мирное урегулирование конфликта, поэтому стараются оперативно дать на него ответ. Как на это отреагируют в Польше — пока неизвестно. Возможно, и не столь важно.

«Мне кажется, здесь больше момент, связанный с попыткой дать ответ на текущие настроения в обществе», — резюмировал Донцов.

В конце июля Александр Лукашенко посещал с государственным визитом Россию. Он встретился с президентом Владимиром Путиным — политики побывали на острове Валаам.