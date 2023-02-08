Мир 08 февраля 2023, 15:51 Мир Байдена рушится. Но американцы не хотят этого замечать Политолог Светов заявил, что конфликт США и России будет продолжаться очень долго YouTube

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Американский президент выступил перед конгрессом и снова обвинил во всех бедах Россию. Однако некоторые уже откровенно не верят: Байдена освистали и назвали лжецом. Тем не менее западные обыватели предпочитают не видеть промахов собственного лидера и того, что поддержка Украины ввергает страну в кризис.

Байден выступил перед конгрессом

Президент США Джо Байден 7 февраля выступил перед конгрессом. Он призвал повысить потолок госдолга страны и заявил, что сейчас она в наилучшей форме для конкуренции с Китаем.

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Байден также рассказал, что именно Соединенные Штаты объединили страны НАТО для противодействия России, и назвал СВО «испытанием» для всего мира. Конечно, 80-летний американский лидер не забыл упомянуть о поддержке киевского режима.

Рекордную инфляцию он посчитал последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперации на Украине, а рост цен — «глобальным явлением».

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Критика

Далеко не все западное общество тепло восприняло речь американского президента. Еще во время выступления перед конгрессменами Байдена освистали. Особенно волна негодования всколыхнулась после критики представителей Республиканской партии.

Глава Белого дома обвинил их в желании сократить финансирование проектов социальной помощи и закрыть Medicare — программу медицинского страхования для людей от 65 лет и старше. В зале начали громко возмущаться и свистеть, раздались крики «Лжец!».

Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп посмеялся над Байденом и посоветовал ему не горячиться.

Но не всем политикам было до смеха: немало конгрессменов возмутились очередными попытками выставить Россию виновницей всех проблем американцев.

«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом „налог Путина“. Это твоя вина, Джо», — написал в соцсети конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.

Политический аналитик и журналист Сэм Хуссейни отметил, что выступление Байдена было очередным популизмом. Снова речь шла о коррупции, техногигантах, фармкомпаниях и налогах для сверхбогатых. Однако они далеки от реальности, рассказал Хуссейни в разговоре с РИА «Новости».

Все проблемы от СВО

Политолог и журналист Юрий Светов объяснил «360», что Байден считает украинский конфликт самым главным событием подходящей к концу первой четверти XXI века.

«Вторжение в Ирак, война в Афганистане, разгром Ливии — это так, пустячки, которыми занимались Соединенные Штаты Америки. А вот конфликт на Украине — да, крупнейшее событие. Чем еще объяснять проблемы в своей стране?» — иронично спросил Светов.

Весь прошлый год в экономических проблемах всех государств винили Россию. Теперь американский лидер заявляет, что в инфляции виновны пандемия и российская спецоперация.

США не хотят терять роль диктатора

Светов напомнил, что Байден определяет политику США лишь до ноября 2024 года. Сейчас Москву называют острым соперником Вашингтона, а Китай — стратегическим. Следующий президент будет определять свою стратегию и выносить ее на утверждение конгресса.

«Но то, что конфронтация с Россией будет продолжаться очень долго, — вне сомнений. Потому что США не хотят терять роль мирового диктатора, а Россия не соглашается с этим и с ней будут бороться», — сказал Светов.

Он подчеркнул, что ключевые направления американской политики одинаковы, вне зависимости от того, какой президент у власти — это претензии на лидерство в мире: Соединенные Штаты командуют, а остальные подчиняются.

Пойдут ли США на военную конфронтацию с Китаем, будут ли создавать новый военно-политический блок в Азии, например, или в Тихоокеанском регионе, расширять AUKUS или делать НАТО+ — это уже частности. Ключевая проблема — сохранение своего статуса супердержавы. Юрий Светов

Запад нашел виноватого

Политолог отметил, что западные политики не намерены признавать собственные просчеты. Поэтому есть два универсальных объяснения всех неприятностей: последствия пандемии и СВО. Байден не раз говорил: «Когда вы говорите о росте цен или инфляции, имя этого — Путин».

Тему будут мусолить дальше, заверил эксперт. К тому же западное общество не хочет понимать, что именно их политики приложили руку к конфликту на Украине. Им комфортнее жить, считая, что во всем этом виноват кто-то другой.

Вспомните, как люди выходили на митинги из-за роста цен и приносили туда свои платежки за коммунальные услуги. Им говорили: «Посылайте это Путину!». То есть не европейские лидеры этим должны заниматься, этим должен заниматься президент России. Юрий Светов

По словам собеседника «360», опросы общественного мнения западного общества показывают, что люди в целом поддерживают действия его своих правительств. Как минимум 50% населения в самых разных государствах выступают за продолжение помощи Украине, поставок туда оружия и так далее.

«В США этот уровень поддержки также по-прежнему остается большой. Американский президент твердит, что его страна будет с Украиной до конца. Вопрос только: к чему этот конец их приведет?» — подытожил политолог.